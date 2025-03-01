У переехавшей в Петербург из Испании пары родился четырнадцатый ребенок

Отмечается, что Хавьер и Арасель тоже из многодетных семей. Он — шестой ребёнок в семье, она — седьмая. Они встретились и поженились на родине. Там обзавелись шестью малышами, а позже переехали в Петербург. В настоящее время их старшие дети уже ходят в школу и детский сад. Дома дети говорят на испанском языке, а с друзьями — на русском языке.