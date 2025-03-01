У переехавшей в Петербург из Испании пары родился четырнадцатый ребенок

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. У пары, которая 10 лет назад переехала из Испании в Санкт-Петербург, родился четырнадцатый ребенок, сообщил родильный дом № 9.
«Пара из Испании родила в нашем родильном доме четырнадцатого ребёнка. Арасель и Хавьер вот уже 10 лет назад переехали из Испании в Россию. И это уже восьмой малыш, который появляется на свет в нашем родильном доме», — сообщается в Telegram-канале роддома.
Отмечается, что Хавьер и Арасель тоже из многодетных семей. Он — шестой ребёнок в семье, она — седьмая. Они встретились и поженились на родине. Там обзавелись шестью малышами, а позже переехали в Петербург. В настоящее время их старшие дети уже ходят в школу и детский сад. Дома дети говорят на испанском языке, а с друзьями — на русском языке.