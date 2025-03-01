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У переехавшей в Петербург из Испании пары родился четырнадцатый ребенок

У переехавшей из Испании в Россию 10 лет назад пары родился 14-й ребенок.

Источник: Omar Lopez/CC0

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. У пары, которая 10 лет назад переехала из Испании в Санкт-Петербург, родился четырнадцатый ребенок, сообщил родильный дом № 9.

«Пара из Испании родила в нашем родильном доме четырнадцатого ребёнка. Арасель и Хавьер вот уже 10 лет назад переехали из Испании в Россию. И это уже восьмой малыш, который появляется на свет в нашем родильном доме», — сообщается в Telegram-канале роддома.

Отмечается, что Хавьер и Арасель тоже из многодетных семей. Он — шестой ребёнок в семье, она — седьмая. Они встретились и поженились на родине. Там обзавелись шестью малышами, а позже переехали в Петербург. В настоящее время их старшие дети уже ходят в школу и детский сад. Дома дети говорят на испанском языке, а с друзьями — на русском языке.