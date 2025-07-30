У пациентки в Индии выявили ранее не известную группу крови

У жительницы района Колар (штат Карнатака, Индия) выявили ранее не известную группу крови, пишет The New Indian Express. Открытие было сделано случайно при госпитализации — 38-летней пациентке требовалось кардиохирургическое вмешательство.
Считалось, что у нее первая группа крови с положительным резус-фактором (O Rh+), в публикации утверждают, что это самая распространенная группа крови. Но оказалось, что ни один из образцов такой крови пациентке не подходил. В итоге больница обратилась в лабораторию при центре крови Rotary Bangalore TTK. Далее образцы крови пациентки и ее родственников направили в Международную референсную лабораторию по группам крови (Бристоль, Англия).
В общей сложности исследования проводились в течение 10 месяцев, за это время удалось выявить ранее не известный антиген в группе крови, получивший название CRIB, где I — Индия, B — Бангалор, а CR отсылка к системе групп крови Cromer.
В публикации уточнили, что пациентка получила лечение, из-за этой особенности процедуры проводились под особым контролем, переливание ей не потребовалось.
Ранее врачи отделения трансфузиологии Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского выявили до этого не зарегистрированный вариант антигена резус-фактора D у жителя Москвы, который пришел сдавать кровь. В ходе обследования медики установили, что у него вторая группа крови и D-отрицательный резус-фактор. Более глубокое исследование показало, что антиген D у молодого человека присутствует, однако точный фенотип определить невозможно без молекулярно-генетического исследования.