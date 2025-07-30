У пациентки в Индии выявили ранее не известную группу крови

Считалось, что у нее первая группа крови с положительным резус-фактором (O Rh+), в публикации утверждают, что это самая распространенная группа крови. Но оказалось, что ни один из образцов такой крови пациентке не подходил. В итоге больница обратилась в лабораторию при центре крови Rotary Bangalore TTK. Далее образцы крови пациентки и ее родственников направили в Международную референсную лабораторию по группам крови (Бристоль, Англия).