У одиноких людей есть общая особенность

Ученые из США узнали, что одинокие люди воспринимают внешние стимулы не так, как окружающие. Исследование опубликовано в журнале Communications Psychology.
Специалисты провели два эксперимента. В первом 80 испытуемым в возрасте 20−21 лет провели функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ). Во время исследования участники оценивали свои собственные качества и качества близких, знакомых и пяти знаменитостей: певца Джастина Бибера, телеведущей Эллен Дедженерес, блогера Ким Кардашьян, бывшего президента США Барака Обамы и бизнесмена Марка Цукерберга.
Помимо прочего, ученые оценивали степень одиночества каждого участника и какие люди близки между собой.
Специалисты выяснили, что одинокие участники иначе представляют знаменитостей и в целом мыслят необычно. Этот результат позволил сделать вывод о том, что у испытуемых с большим количеством социальных связей и у тех, кто близок между собой, нейроны в той или иной степени вели себя схоже. У других членов группы мозговая активность отличалась.
Во втором исследовании 923 человека, средний возраст которых составил 40 лет, прошли онлайн-опрос, в котором оценивали знаменитостей и свое одиночество. Сначала участники указывали, о ком из перечисленных известных людей они что-то слышали. Затем им предлагали описать одну из «знакомых» знаменитостей так же, как они рассказывали бы о ней другу.
Исследователи вычислили меру семантического сходства между всеми возможными парами описаний, которые предоставили респонденты. Более одиноким людям принадлежали тексты, меньше всего похожие на те, что написали другие участники. При этом «одиночки» сообщили, что их восприятие той или иной известной личности либо неточное, либо не разделяется окружающими.
Ученые подытожили, что ощущение того, что мнение одиноких людей не разделяют окружающие, объективно отражаются как минимум в восприятии современной культуры, которое расходится с общепринятым.
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