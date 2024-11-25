У одиноких людей есть общая особенность

Во втором исследовании 923 человека, средний возраст которых составил 40 лет, прошли онлайн-опрос, в котором оценивали знаменитостей и свое одиночество. Сначала участники указывали, о ком из перечисленных известных людей они что-то слышали. Затем им предлагали описать одну из «знакомых» знаменитостей так же, как они рассказывали бы о ней другу.