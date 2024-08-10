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У нового фильма о Капитане Америке появился композитор

Композитором нового фильма о Капитане Америке стала Лора Карпман. Для 65-летней артистки это станет не первым проектом Marvel: ранее она написала саундтрек к фильму «Капитан Марвел 2». Также именно она создала музыку к мультсериалу «Что, если?», действия которого разворачиваются в той же вселенной.

Премьера картины «Капитан Америка: Дивный новый мир» намечена на 2025 год. В актерском составе — Энтони Маки, Харрисон Форд, Джанкарло Эспозито, Лив Тайлер и другие. Картину срежиссирует Джулиус Она, а продюсерами выступают Кевин Файги и Нэйт Мур.

Как напоминает Variety, Лора Карпман пишет саундтреки с 1997 года. Прежде она была задействована в различных театральных постановках. Больше чем за 20 лет работы артистка получила пять наград «Эмми» и одну номинацию на «Оскар». Последней чести удостоился саундтрек к картине Американское чтиво (2023).

Ранее Звук медиа публиковал текст об актерах киновселенной Marvel, которые занимаются музыкой.