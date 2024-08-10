У нового фильма о Капитане Америке появился композитор

Премьера картины «Капитан Америка: Дивный новый мир» намечена на 2025 год. В актерском составе — Энтони Маки, Харрисон Форд, Джанкарло Эспозито, Лив Тайлер и другие. Картину срежиссирует Джулиус Она, а продюсерами выступают Кевин Файги и Нэйт Мур.
Как напоминает Variety, Лора Карпман пишет саундтреки с 1997 года. Прежде она была задействована в различных театральных постановках. Больше чем за 20 лет работы артистка получила пять наград «Эмми» и одну номинацию на «Оскар». Последней чести удостоился саундтрек к картине Американское чтиво (2023).
Ранее Звук медиа публиковал текст об актерах киновселенной Marvel, которые занимаются музыкой.