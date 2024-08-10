У нового фильма о Капитане Америке появился композитор

Как напоминает Variety, Лора Карпман пишет саундтреки с 1997 года. Прежде она была задействована в различных театральных постановках. Больше чем за 20 лет работы артистка получила пять наград «Эмми» и одну номинацию на «Оскар». Последней чести удостоился саундтрек к картине Американское чтиво (2023).