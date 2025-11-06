Член Бундестага от АдГ Маркус Фронмайер указал, что оппозиция имеет право направлять запросы правительству в рамках осуществления надзорных функций, в то время как правительство может выбирать: отвечать на них или нет. «Если бы “Альтернатива для Германии” действительно представляла угрозу безопасности, то мы бы наконец получили доказательства от контролируемых правительством силовых структур. Тогда бы последовали обвинения, судебные процессы и приговоры. Если бы это было правдой, вы бы давно нас посадили», — сказал Фронмайер своим оппонентам. Он предложил правящей коалиции сконцентрироваться на насущных проблемах страны: в частности, на борьбе с миграцией и улучшении ситуации на рынке труда. Сейчас же, убежден политик, дискуссии о связях России с АдГ — не более чем попытка отвлечь население от реальных проблем.