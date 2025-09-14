У «Моцарта финансов» бюджет поет романсы: почему Fitch снижает кредитный рейтинг Франции

Он хотел ввести «взнос солидарности» для состоятельных граждан (с доходом выше 250 тысяч евро), с помощью этой и других «мер по обеспечению налоговой справедливости» правительство рассчитывало положить в копилку 4,2 миллиарда евро — при этом Байру даже не говорил о том, чтобы ввести налог в 2% на держателей активов в размере свыше 100 млн евро (так называемый «налог Цукмана»), что, по оценкам французов, могло бы легко обеспечить почти 20 млрд евро налоговых поступлений.