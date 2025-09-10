У мигрантов в России остался один день для легализации: что с ними будет при нарушении закона

В ведомстве уточнили, что для легализации статуса иностранцам необходимо обратиться в миграционные органы. Речь идет о тех, кто включен в реестр контролируемых лиц — иностранцев и апатридов, утративших законные основания для пребывания в России. По данным на июнь 2025 года, таких людей насчитывается более 800 тысяч.