«У Меньшова больше». Бухгалтер Госкино раскрыла гонорары советских звезд

Сколько же получали актеры и режиссеры, которые расписывались в ведомостях Марины Владимировны?
Все вопросы — к Брагинскому
На любом предприятии бухгалтер — главный человек. Именно к нему в советское время все сотрудники, от директора до уборщицы, приходили за зарплатой. Не составляло в этом плане исключения и «Союзинформкино» — всесоюзное объединение Главного управления кинофикации и кинопроката Госкино СССР. Оно было создано в 1973 для ведения информационно-рекламной работы по пропаганде лучших фильмов, выходящих на экраны страны. Именно там в 1980-е годы и трудилась Марина Прохорова.
Она была знакома со всеми звездами советского экрана и порой не стеснялась делать им замечания. Например, после выхода фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» бухгалтер подошла к его создателю Эльдару Рязанову.
«По сюжету фильма герой Андрея Мягкова жил в Москве по адресу: 2-я улица Строителей, д. 25, — рассказывает Марина Владимировна. — А я в то время как раз жила на 2-й улице Строителей в Москве. И сказала Рязанову, что он что-то напутал, что на этой улице никогда дома № 25 не было».
Как вспоминает бывший бухгалтер, Рязанов на это замечание несколько смутился и ответил, что все подобные вопросы надо задавать не ему, а сценаристу картину Эмилю Брагинскому. Это мол, он чего-то там с адресами напутал. И ехидно добавил, что впредь будет иметь в виду внимательность и эрудированность Марины Владимировны и всегда консультироваться с ней по фильмам.
Сотни надушенных писем Абдулову
Похожая история у Прохоровой произошла и с культовым советским режиссером Татьяной Лиозновой. В 1982 году вышел в прокат ее фильм «Карнавал» с Александром Абдуловым и Ириной Муравьевой в главных ролях.
И вот по сюжету фильма герой Абдулова живет в доме № 45 по улице Большая Ордынка.
«А это не жилой дом! — акцентирует Марина Владимировна. — По этому адресу находилось наше “Союзинформкино”! После выхода фильма тысячи женщин и девушек принялись писать Абдулову письма. Но куда? Конечно же, на тот адрес, по которому он “жил” в фильме».
По словам нашей собеседницы, сотни писем каждый день приходили в «Союзинформкино» на имя Абдулова.
«И наша секретарша Катя была вынуждена их разбирать, — вспоминает бывший бухгалтер. — Ох, как она плевалась! Говорила, что ее уже тошнит от этих писем. И тошнило в буквальном смысле — почти все они были надушены, отправительницы запечатлевали на них отпечатки своих губ тоже сильно пахнувшей помадой».
Сотрудницы «Союзинформкино» попеняли Лиозновой, мол, зачем вы указали в своем фильме адрес нашей конторы? А та, по словам Прохоровой, заявила, что она художник, так видит, и вообще, ее фильм, что хочет, то и делает. Потом сотрудники договорились с почтальоном, что он будет приносить им только официальные письма с юридических адресов.
Кстати, Марине Прохоровой удалось принять участие в фильме «Карнавал» в качестве актрисы. Точнее, танцовщицы. Она с детства занималась в секции танца Дворца пионеров и это прекрасное искусство оставалось ее хобби еще долго в жизни. Юная Марина попала в тот самый знаменитый эпизод танца на песню «Позвони мне, позвони». Она вспоминает, что ее первые и единственные в жизни съемки дались очень тяжело — коротенький эпизод снимали весь восьмичасовой рабочий день.
«Ирина Муравьева тогда сильно обиделась на Лиознову за то, что та не дала ей самой исполнить песню, — отмечает Прохорова. — Хотя у нее был неплохой голос, ей пришлось танцевать под фонограмму. Тогда она была молодой и немного капризной, придиралась к мелочам. Лиозновой это не нравилось, она была очень строгим режиссером».
«Асса» в одежке
«Союзинформкино» обеспечивало продвижение фильмов, выходящих на советский экран. Продвижение заключалось в производстве афиш, буклетов, но главное — премьерных выступлениях актеров и режиссеров. По словам Марины Владимировны, больше всего ей запомнилась премьера фильма «Асса».
«Режиссер Сергей Соловьев хотел непременно сделать премьеру в кинотеатре “Ударник”, — вспоминает наша собеседница. — Но проблема — в нем не было гардероба. Тогда Соловьев заявил, чтобы ему дали денег, он купит вешалки и развесит их при входе в фойе, вот и будет импровизированный гардероб. Деньги дали, вешалки он купил. Но никто не стал раздеваться, все привыкли, что в “Ударнике” не раздеваются».
Несмотря на то, что люди сидели на премьере одетые, она, по мнению Марины Владимировны, прошла шикарно. Перед показом фильма выступил сам Соловьев, выступила и исполнительница главной женской роли, его жена Татьяна Друбич. А вот Цой на премьеру не попал, не смог вырваться из Питера, где тогда жил.
Вицин: за детей денег не возьму
«И вот за каждое премьерное выступление мы актерам и режиссерам платили, как за полный съемочный день, — акцентирует Прохорова. — Даже если он всего лишь 15 минут выступил. Самые высокие ставки, как я помню, были у Эльдара Рязанова и Владимира Меньшова — 25 ₽».
Она вспоминает грустную историю с исполнителем главной роли фильма «Любовь и голуби» Александром Михайловым. Он был очень скромным человеком, но однажды пересилил свою скромность и пришел в бухгалтерию, чтобы узнать — какая у него сейчас ставка? После блистательных ролей в хитах «Любовь и голуби», «Мужики».
«Я тогда заглянула в ведомость и ответила, что его ставка — 5 ₽, — говорит Марина Владимировна. — Он сразу поник, погрустнел. Это ведь очень мало для такого заслуженного артиста, как он. Ему было очень обидно. Потом мы стали разбираться и добились, чтобы Михайлову платили ставку 25 ₽ — максимальную».
А еще она вспоминает, как однажды был детский утренник в кинотеатре «Москва». Там ребятам показывали нарезку из фильмов Леонида Гайдая. И на нем выступал Георгий Вицин.
«И вот Вицин категорически отказался от гонорара, — говорит Марина Владимировна. — Сказал, что для детей только бесплатно будет выступать. А все знали его страсть. Вицин по дворам ходил и бездомных кошек и собак подкармливал. Я ему ответила, что эти деньги — на животных. Только тогда он согласился взять гонорар».
С большой теплотой она вспоминает и другого участника «гайдаевской троицы» — Евгения Моргунова. Он без шуток вообще не мог общаться. Был такой эпизод. «Союзинформкино» отдали помещение бывшего красного уголка на Полянке. Его пошли осматривать Марина Владимировна и Евгений Моргунов.
«И там в коридоре висела картина “Три богатыря”, — говорит наша собеседница. — Мы обсуждаем, что ее, наверное, надо убрать. И тут Моргунов вступает, мол, ни в коем случае, пусть висит. Это мол, символы советского кино: Адомайтис, Будрайтис и Банионис. Тогда же постоянно приглашали прибалтийских режиссеров».
Никакой не контролер
А еще Прохорова вспоминает случай, когда Моргунов ехал в автобусе и решил сыграть роль контролера. Потребовал предъявить билеты, а у одной пассажирки его не оказалось. Тогда он нахмурился и велел ей выйти из автобуса. Женщина подчинилась. Актер пошел, а она за ним. Он обернулся и сказал, что идет домой, а она чего за ним увязалась? И потом признался, что никакой он не контролер, а просто пошутил.
Сейчас Марина Владимировна уже давно на пенсии, она живет в геронтологическом центре «Юго-Западный», расположенном на улице Островитянова. Там за ней обеспечен круглосуточный уход. Своими воспоминаниями о работе в Госкино Прохорова поделилась в преддверии Дня пожилого человека, праздника, который она очень любит и который широко отмечается в учреждениях для пожилых людей в Москве.
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