«У Меньшова больше». Бухгалтер Госкино раскрыла гонорары советских звезд

На любом предприятии бухгалтер — главный человек. Именно к нему в советское время все сотрудники, от директора до уборщицы, приходили за зарплатой. Не составляло в этом плане исключения и «Союзинформкино» — всесоюзное объединение Главного управления кинофикации и кинопроката Госкино СССР. Оно было создано в 1973 для ведения информационно-рекламной работы по пропаганде лучших фильмов, выходящих на экраны страны. Именно там в 1980-е годы и трудилась Марина Прохорова.