У «Медведя» — 10 побед, у «Наследников» — 6. Как прошла премия «Эмми»

Сериалы «Медведь» и «Наследники» продолжили триумфальное шествие по премиям и на минувшей церемонии вручения наград «Эмми» забрали сразу по шесть «золотых ангелов». Мероприятие прошло этой ночью в Театре «Майкрософт» в Лос-Анджелесе.

Оба проекта победили в главных номинациях: «Лучший сериал», «Лучший актер». «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» — так Джесси Армстронг вошел в историю как сценарист с четырьмя «Эмми» за каждый из четырех сезонов одного сериала. Лучшей актрисой драматического сериала стала Сара Снук из «Наследников», а лучшими актером и актрисой второго плана были названы Эбон Мосс-Бакрак и Айо Эдебири из «Медведя».

И хотя этим вечером эти два сериала забрали равное количество статуэток (шесть), в целом лидером по числу «Эмми 2023» стал именно «Медведь». 9 января на 75-й церемонии награждения «Эмми» за креативное искусство Creative Arts Emmy Awards сериал получил четыре награды в «технических номинациях» — «Лучший кастинг в комедийном сериале», «Лучший монтаж звука», «Лучшее сведение звука» и «Лучший монтаж съемки на одну камеру».

Британский певец и композитор Элтон Джон получил «Эмми» в категории «Лучший спешл (прямой эфир)» за продюсирование записи концерта своего прощального тура «Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium». Тем самым он стал обладателем редкого титула EGOT, то есть лауреатом четырех самых престижных американских премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони». До него этой чести удостоились всего 24 человека.

Лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале стала Дженнифер Кулидж за роль Тани в «Белом лотосе». Эта церемония награждения была по итогам еще телесезона 2022 года, именно поэтому некоторые получили заслуженное признание с опозданием. Напомним, что номинантов огласили еще в начале июля, а само мероприятие перенесли с 18 сентября 2023 года на 15 января 2024 года в связи с забастовкой Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов. Это произошло впервые с 2001 года.

Помимо актерских составов сериалов «Медведь», «Наследники», «Шершни», «Белый лотос» и «Грызня», по красной ковровой дорожке тем вечером прошли десятки других звезд кино и телевидения, а также музыканты, певцы, режиссеры и продюсеры. Среди них — влюбленные Моника Беллуччи и Тим Бертон, вероятно, помирившиеся после смерти Лизы Мари Пресли и последовавшего разбирательства относительно наследства ее мать Присцилла Пресли и дочь Райли Кио, 90-летняя звезда «Династии» Джоан Коллинз, дебютировавшая на дорожке беременная Сьюки Уотерхаус, 79-летний Дэнни ДеВито с женой и дочерью, молодые родители Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер и многие другие.

Список победителей премии «Эмми-2023»:

Лучший драматический сериал: «Наследники».

Лучший комедийный сериал: «Медведь».

Лучший мини-сериал или антология: «Грызня».

Лучший актер в драматическом сериале: Киран Калкин («Наследники»).

Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук («Наследники»).

Лучший актер в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

Лучшая актриса в комедийном сериале: Куинта Брансон («Начальная школа “Эбботт”).

Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме: Стивен Ян («Грызня»).

Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме: Али Вонг («Грызня»).

Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Мэттью Макфэдиен («Наследники»).

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж («Белый лотос»).

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Айо Эдебири («Медведь»).

Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме: Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»).

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме: Ниси Нэш-Беттс («Дамер — Монстр: История Джеффри Дамера»).

Лучший режиссер драматического сериала: Марк Майлод («Наследники»).

Лучший режиссер комедийного сериала: Кристофер Сторер («Медведь»).

Лучший режиссер мини-сериала, антологии или телефильма: Ли Сон-джин («Грызня»).

Лучший сценарий драматического сериала: Джесси Армстронг («Наследники»).

Лучший сценарий комедийного сериала: Кристофер Сторер («Медведь»).

Лучший сценарий мини-сериала, антологии или телефильма: Ли Сон-джин («Грызня»).

Лучший сценарий варьете: «События прошедшей недели с Джоном Оливером».

Лучшая состязательная программа: «Королевские гонки РуПола».

Лучшее ток-шоу: «Дневное шоу с Тревором Ноа».

Лучшая варьете-программа по сценарию: «События прошедшей недели с Джоном Оливером».

Лучший спешл (прямой эфир): «Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium».