У людей, которые много читают, мозг устроен иначе, выяснили ученые

Интересно, что не только визуальные, но и слуховые процессы могут влиять на способность к чтению. Чтобы связывать буквы с речевыми звуками, необходимо осознавать звуки языка — этот навык, известный как фонологическое осознание, является важной предпосылкой для развития навыков чтения у детей. Исследование показало, что более толстая слуховая кора в левом полушарии коррелирует с лучшими результатами в чтении, что поддерживает гипотезу о том, что хорошее восприятие звуков и их интеграция в слова способствует улучшению чтения. Хотя толщина коры не всегда является определяющим фактором для когнитивных способностей, исследования показали, что для сложных навыков, таких как чтение, она имеет значение.