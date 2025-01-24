У людей, переживших развод родителей, увеличен риск инсульта

Канадские и американские психологи и социологи выявили связь между разводами родителей и риском инсульта у детей в дальнейшей взрослой жизни. Результаты исследования представлены в журнале PLOS One.
В исследовании участвовали более 13 тысяч жителей США в возрасте 65 лет и старше. Все они в детстве не сталкивались с сексуальным и физическим насилием, однако 13,9% из них сообщили, что их родители развелись до того, как они стали совершеннолетними. Кроме того 7,3% пожилых людей положительно ответили на вопрос о перенесенном инсульте.
Результаты анализа ответов показали, что у переживших родительский развод вероятность инсульта была в 1,61 раза выше, чем у респондентов, которые не имели такого негативного опыта в детстве. Данная связь сохранялось независимо от таких факторов риска, как курение, низкая физическая активность, уровень доходов, образование и прочее.
Ученые предположили, что данную связь можно объяснить как биологическими, так и социальными факторами. Авторы исследования отметили, что их работа не раскрывает причинно-следственные корреляции.
Однако результаты исследования важны, так как в дальнейшем они могут помочь при разработке программ профилактики инсультов.
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