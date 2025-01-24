У людей, переживших развод родителей, увеличен риск инсульта

В исследовании участвовали более 13 тысяч жителей США в возрасте 65 лет и старше. Все они в детстве не сталкивались с сексуальным и физическим насилием, однако 13,9% из них сообщили, что их родители развелись до того, как они стали совершеннолетними. Кроме того 7,3% пожилых людей положительно ответили на вопрос о перенесенном инсульте.