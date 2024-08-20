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У Луны будет свой часовой пояс

Астрономы уверены, что это поможет точнее рассчитывать время полетов.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Земля разделена на 24 часовых пояса, и мы всегда знаем, где на ней который час. А как понять, сколько сейчас времени на Луне? Чтобы точно знать ответ, астрономы предлагают выделить спутнику Земли свой часовой пояс. Международный астрономический союз утверждает, что это позволит точнее и быстрее отсчитывать время на Луне и сделает лунные экспедиции более точными.

Предложение добавить лунный часовой пояс было выдвинуто на съезде союза в Кейптауне 15 августа. Правда, сперва, как объясняет портал IFLScience, нужно добиться международного соглашения, чтобы все страны-члены союза стали его использовать.

Вилли Бенц, президент союза, объясняет предложение тем, что все страны-участницы вместе стремятся исследовать Вселенную и максимально точно понять ее — поэтому любой способ избежать погрешностей нужно пускать в работу.

Сейчас с лунным временем, как признают многие стороны, творится совершенная путаница. Беспилотные экспедиции на Луну использую время того часового пояса, с которого стартовала экспедиция. Это может упростить расчеты для контрольно-вычислительного центра, запустившего аппарат, но международных партнеров, конечно, сбивает с толку — ведь Луна вращается вокруг Земли совсем не с той скоростью, что солнце.

Сейчас международных проектов по покорению Луны немного, а пилотируемых миссий не было уже давно — но поскольку человечество явно планирует вернуться к изучению Луны и отправить туда новых космонавтов, астрономы предлагают решить вопрос с временем заранее.

Второй момент — из-за меньшей гравитации время на Луне течет и ощущается быстрее, чем на Земле. Все как в фильме «Интерстеллар», просто не так драматично: лунное время обгоняет земное всего лишь на 57,5 микросекунд в сутки. По человеческим меркам разница ничтожная, но если речь идет о высокоточных приборах, лишние погрешности точно никому не нужны — тем более что в случае длительных экспедиций погрешность будет накапливаться, и через 50 лет составит уже 1 секунду.

Ученые и космические агентства разных стран надеются, что к 2026 году всем удастся прийти к согласию и выработать единое Лунное время, которое станет твердой основой для нового этапа покорения спутника нашей планеты.

Кстати, на наше время Луна тоже влияет: ученые рассчитали, когда из-за нее земные сутки растянутся до 25 часов.