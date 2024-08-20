У Луны будет свой часовой пояс

Второй момент — из-за меньшей гравитации время на Луне течет и ощущается быстрее, чем на Земле. Все как в фильме «Интерстеллар», просто не так драматично: лунное время обгоняет земное всего лишь на 57,5 микросекунд в сутки. По человеческим меркам разница ничтожная, но если речь идет о высокоточных приборах, лишние погрешности точно никому не нужны — тем более что в случае длительных экспедиций погрешность будет накапливаться, и через 50 лет составит уже 1 секунду.