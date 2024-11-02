У культовой группы The Cure вышел новый альбом

У The Cure вышел новый альбом. Поклонники ждали его 16 лет. Он называется Songs of a Lost World, сообщает The Washington Post. В трек-листе восемь композиций.
Предыдущую пластинку музыканты презентовали в 2008 году. После её выхода группа много выступала, делала ремиксы старых композиций. Однако не выпускала нового материала. Альбом стал доступен недавно, но критики уже называют его одним из лучших в дискографии Роберта Смита — фронтмена и единственного несменяемого участника.
История культовой группы, продавшей свыше 30 000 000 пластинок, началась в 1978 году в Англии. В 2019 году её поместили в Зал славы рок-н-ролла.