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У культовой группы The Cure вышел новый альбом

В трек-листе восемь песен.

Источник: Legion-Media.ru

У The Cure вышел новый альбом. Поклонники ждали его 16 лет. Он называется Songs of a Lost World, сообщает The Washington Post. В трек-листе восемь композиций.

Предыдущую пластинку музыканты презентовали в 2008 году. После её выхода группа много выступала, делала ремиксы старых композиций. Однако не выпускала нового материала. Альбом стал доступен недавно, но критики уже называют его одним из лучших в дискографии Роберта Смита — фронтмена и единственного несменяемого участника.

История культовой группы, продавшей свыше 30 000 000 пластинок, началась в 1978 году в Англии. В 2019 году её поместили в Зал славы рок-н-ролла.