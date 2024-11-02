У культовой группы The Cure вышел новый альбом

Предыдущую пластинку музыканты презентовали в 2008 году. После её выхода группа много выступала, делала ремиксы старых композиций. Однако не выпускала нового материала. Альбом стал доступен недавно, но критики уже называют его одним из лучших в дискографии Роберта Смита — фронтмена и единственного несменяемого участника.