У Конюхова сломался электрический опреснитель воды в Индийском океане

На весельной лодке российского путешественника Федора Конюхова, который уже 111 дней добирается от Южной Америки до Австралии, сломался электрический опреснитель воды. Теперь ему придется добывать питьевую воду с помощью ручного опреснителя, сообщается в телеграм-канале экспедиционного штаба.
Причиной поломки стали влага, конденсат и соленая вода, которые полностью разъели медные провода контактной группы и разъемы на корпусе опреснителя. Отмечается, что прибор не предназначен для таких экстремальных условий — в идеале он должен стоять на анкерах в сухом, проветриваемом машинном отделении.
«На весельной же лодке нет сухого места — по словам Федора, ощущение, что ты находишься в мокрой пещере, конденсат стекает по потолку и стенам, а когда лодка переворачивалась, морская вода (всегда находится в небольшом количестве под пайолом) растекается по всему корпусу, в том числе попадает в навигационные приборы, в приборы связи и опреснитель», — пояснили в экспедиционном штабе.
Теперь путешественнику придется использовать ручной опреснитель — впервые за всю его историю походов на весельных лодках или на яхтах. «Само название — Survivor (Выживший, выживание) — говорит о том, что если вы начали использовать этот опреснитель, то дела у вас далеки от идеальных».
Чтобы опреснить один литр воды, необходимо совершить 550 качков. Пользуясь хорошей погодой, Федор будет накачивать по 3−4 л пресной воды на два-три дня.
В настоящий момент Конюхов находится в Индийском океане. До Австралии ему осталось 5,3 тыс. км, или 2,9 тыс. миль по прямой. На борту имеется неприкосновенный запас (НЗ) пресной воды в бутылках — 30 л, из расчета 1 л на один день.
Ранее Федор Конюхов и летчик Игорь Потапкин совершили первый в истории арктический перелет на мотопараплане, установив мировой рекорд. Полет протяженностью 440,51 км продлился 10 часов и 13 минут и прошел на высоте от 267 до 835 м над поверхностью. Средняя скорость составила 47 км/ч.
В ноябре 2024 года российские путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Березкин завершили кругосветное плавание в Кронштадте. Они прошли по пути русских кругосветных мореплавателей. Почти за три с половиной года команда прошла 35 тыс. морских миль (почти 65 тыс. км) и 32 страны, среди которых: Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия, Марокко, Кабо-Верде, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Чили, Остров Пасхи, Французская Полинезия: Монгарева (Гамбьер), Туамоту, Таити, Самоа, Фиджи, Вануату, Австралия, Восточный Тимор, Индонезия, Таиланд, Индия, Шри-Ланка, Мальдивы, Йемен (Остров Сокотра), Джибути, Египет, Турция.