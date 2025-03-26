У Конюхова сломался электрический опреснитель воды в Индийском океане

«На весельной же лодке нет сухого места — по словам Федора, ощущение, что ты находишься в мокрой пещере, конденсат стекает по потолку и стенам, а когда лодка переворачивалась, морская вода (всегда находится в небольшом количестве под пайолом) растекается по всему корпусу, в том числе попадает в навигационные приборы, в приборы связи и опреснитель», — пояснили в экспедиционном штабе.