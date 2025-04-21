У кого в Красноярском крае будет пенсия свыше 100 тысяч рублей

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края решили увеличить пенсию себе, губернаторам и вице-губернаторам. Соответствующий законопроект уже внесен в краевой парламент. В финансово-экономическом обоснование сказано, что все расходы лягут на региональный бюджет. Поправки подразумевают, что пенсионные выплаты увеличатся до 85% от заработной платы у лиц со стажем свыше 9девяти лет. Для тех, у кого стаж больше 14 лет, пенсия будет составлять 95% от зарплаты.
В 2024 году прожиточный минимум для пенсионеров Красноярского края был установлен на отметке в 16928 рублей. То есть меньше этой суммы пенсионные выплаты не могут быть. При этом источник NGS24.RU рассказывал, что зарплата депутата, работающего в Заксобрании на постоянной основе, составляет 250 тысяч рублей. Таким образом, народный избранник может рассчитывать на пенсию, превышающую 100 тысяч рублей.
Депутат Красноярского городского Совета депутатов Иван Петров раскритиковал инициативу своих коллег. Он напомнил, что парламентарии Государственной Думы уже много лет не индексируют себе заработную плату и пенсионное обеспечение.
— Уверен, что депутаты всех уровней должны понимать, что сейчас у нашей страны другие приоритеты. Федеральный бюджет сокращает расходы, например, урезая инфраструктурные проекты, мобилизуя все силы на оборонный комплекс, на лечение и реабилитацию участников СВО, — написал он.
Юрист Андрей Бендер объяснил ВФокусе Mail, что необходимо, чтобы данный законопроект не противоречил федеральному законодательству, а также прошел проверку правовую оценку со стороны юридически-правового отдела при Законодательном собрании.
— Есть юридически-правовой отдел, который дают оценку закону субъекта или нормативно-правовому акту. Здесь юридически-правовой отдел должен дать оценку именно в рамках Гражданского кодекса, Конституции и пенсионного законодательства, — отметил Бендер.
По его мнению, инициатива красноярских депутатов как раз и противоречит Гражданскому кодексу и нормам пенсионного обеспечения. Так многие жители того же Красноярского края не могут рассчитывать на подобную надбавку, а вынуждены довольствоваться пенсионными баллами.
Подобные законопроекты ранее принимались в других регионах. В 2023 году Ярославская областная дума установила доплаты к пенсии для бывших губернаторов и депутатов областного парламента. Она составила до 75% от ежемесячной зарплаты, которую человек получал, работая в должности.