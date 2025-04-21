У кого в Красноярском крае будет пенсия свыше 100 тысяч рублей

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края решили увеличить пенсию себе, губернаторам и вице-губернаторам. Соответствующий законопроект уже внесен в краевой парламент. В финансово-экономическом обоснование сказано, что все расходы лягут на региональный бюджет. Поправки подразумевают, что пенсионные выплаты увеличатся до 85% от заработной платы у лиц со стажем свыше 9девяти лет. Для тех, у кого стаж больше 14 лет, пенсия будет составлять 95% от зарплаты.