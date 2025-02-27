У каждого россиянина появится цифровой медицинский двойник

Однако даже при активной профилактике болезни не исчезнут. К 2030 году 55% россиян должны быть довольны качеством медицинской помощи. Ожидается, что 98% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут получать бесплатные лекарства, а 57% онкологических заболеваний будут выявляться на ранней стадии. Для обеспечения качественной медицинской помощи планируется увеличить количество бюджетных мест в медвузах и колледжах до 30 и 74 тысяч соответственно. Также в регионах откроют кадровые центры для привлечения медиков в нуждающиеся районы.