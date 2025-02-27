У каждого россиянина появится цифровой медицинский двойник

Одной из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, является увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му. В 2024 году средняя продолжительность жизни составляет 73,3 года. Для достижения этих целей запущены два крупных нацпроекта: «Продолжительная и активная жизнь» с бюджетом более двух триллионов рублей и «Новые технологии сбережения здоровья» на сумму 37,5 миллиарда рублей.
«Ключевое в новых проектах — это формирование здоровьесберегающего поведения человека на всех жизненных этапах. К 2030 году предстоит в полтора раза увеличить долю россиян, ведущих здоровый образ жизни. Потребление алкоголя — снизить на 8,5 процента, табака — на 14,4 процента», — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова приводит Парламентская газета.
Электронные истории болезни уже внедрены, и 55 миллионов россиян используют личный кабинет «Мое здоровье». В ближайшие пять лет планируется увеличить число пользователей до 80 миллионов, создавая единую цифровую платформу по охране здоровья для формирования медицинских профилей каждого пациента.
Однако даже при активной профилактике болезни не исчезнут. К 2030 году 55% россиян должны быть довольны качеством медицинской помощи. Ожидается, что 98% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут получать бесплатные лекарства, а 57% онкологических заболеваний будут выявляться на ранней стадии. Для обеспечения качественной медицинской помощи планируется увеличить количество бюджетных мест в медвузах и колледжах до 30 и 74 тысяч соответственно. Также в регионах откроют кадровые центры для привлечения медиков в нуждающиеся районы.