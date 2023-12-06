У капибар из Ленинградского зоопарка появились детеныши. Они очень милые

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У пары капибар Ермака и Кайсы из Ленинградского зоопарка родились детеныши. Четыре малыша появились на свет 25 сентября, сообщают в телеграм-канале зоосада.

Семья капибар теперь воспитывает троих мальчиков и одну девочку. У крох хороший аппетит. Они уже пробуют меню для взрослых особей. Их угощают салатом айсберг, черноплодной рябиной, сеном, тыквой, пророщенными зернами, яблоками и другими лакомствами. Но все равно до трех-четырех месяцев материнское молоко остается основой рациона малышей.

В конце июня трое детенышей родились у капибар из Московского зоопарка. Это второе потомство Кузьмы и Малой. В прошлом году первенец пары переехал в зоопарк в Екатеринбурге. Несмотря на то, что главной для крох является мама, Кузьма все равно активно участвует в их воспитании. Отец капибарят довольно боязлив, но если сочтет, что его детям что-то угрожает, сразу же становится на их защиту. Этот самец капибары может и полаять, чтобы отпугнуть посторонних.

Другой новоиспеченный отец Московского зоопарка — самец большой панды Жуи — ограничился только вкладом в размножение. Как и принято у медвежьих, в воспитании детеныша он не участвует. Забота о дочери — в лапах самки Диндин. В зоосаде часто делятся трогательными кадрами с мамой-медведицей и ее любимой крохой. Недавно показали, как малышка играла и попыталась укусить Диндин. Такие проказы гнев у заботливой матери не вызвали.

Дочери Жуи и Диндин уже исполнилось три месяца. Малышка открыла глаза на 42-й день, у нее уже прорезались первые зубки, и она пытается ползать по вольеру.