У храма Христа Спасителя начался общемосковский крестный ход

Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.