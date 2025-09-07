У храма Христа Спасителя начался общемосковский крестный ход

Процессия выдвинулась от храма Христа Спасителя по Соймоновскому проезду к Пречистенской набережной и далее направится в сторону Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров.
Как рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек.
Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых.
Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.