Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У храма Христа Спасителя начался общемосковский крестный ход

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход духовенства и мирян от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Процессия выдвинулась от храма Христа Спасителя по Соймоновскому проезду к Пречистенской набережной и далее направится в сторону Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров.

Как рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек.

Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых.

Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.