У готовки в аэрогриле найдено преимущество для здоровья

Казалось, что варка должна меньше всего загрязнять воздух, однако во время нее в воздухе концентрация ЛОС оказалась выше, чем при приготовлении еды в аэрогриле. Когда куриную грудку варили в кастрюле, в помещении было зафиксировано 0,7 микрограмма загрязнителей на кубический метр и 30 частей на миллиард, а в случае с аэрогрилем — 0,6 микрограмма на кубический метр и 20 частей на миллиард.