У готовки в аэрогриле найдено преимущество для здоровья

Ученые из Бирмингемского университета (Великобритания) провели эксперимент, в котором из пяти способов готовки выявили наиболее безопасный с точки зрения загрязняющих выбросов в окружающую среду. Результаты исследования опубликованы в журнале Indoor Air.
В эксперименте ученые жарили куриную грудку на обычной сковородке, во фритюре, быстро обжаривали с перемешиванием в воке (глубокой сковороде, используемой в азиатской кухне), готовили в аэрогриле и варили. В процессе специалисты отслеживали концентрацию мелкодисперсных твердых частиц и летучих органических соединений (ЛОС) в воздухе.
В новом исследовании ученые выяснили, что воздух сильнее всего загрязнял способ приготовления курицы на сковородке: уровень твердых микрочастиц составил 92,9 микрограмма на кубический метр воздуха, а концентрация ЛОС — 260 частей на миллиард.
Казалось, что варка должна меньше всего загрязнять воздух, однако во время нее в воздухе концентрация ЛОС оказалась выше, чем при приготовлении еды в аэрогриле. Когда куриную грудку варили в кастрюле, в помещении было зафиксировано 0,7 микрограмма загрязнителей на кубический метр и 30 частей на миллиард, а в случае с аэрогрилем — 0,6 микрограмма на кубический метр и 20 частей на миллиард.
Если нет возможности использовать аэрогриль, концентрацию вредных веществ в воздухе и их негативное воздействие на человека можно снизить путем проветривания помещения во время готовки.
При этом ученые также советуют включать вытяжку и не выключать ее в течение приготовления пищи и некоторое время после, так как ЛОС могут распространиться по всей квартире.
Ранее ученые выяснили, что дезодоранты, духи и кремы могут загрязнять воздух в помещениях.