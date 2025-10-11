У генерала Минобороны Кузнецова изъяли серебряные погоны стоимостью 180 тысяч рублей

Серебряные погоны стоимостью почти 184 тысячи рублей обнаружили следователи у бывшего начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом говорится в материалах уголовного дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС.
«В ходе проведённых следственных действий у Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей», — следует из документов.
Кроме погон, у генерала нашли коллекцию из более чем 80 серебряных монет, включая наборы из Танзании и Казахстана. Среди них оказались и сувенирные экземпляры — например, монета из серебра 999-й пробы с изображением трёх обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».
Юрий Кузнецов был задержан в мае 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021—2022 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, он получил от предпринимателя Левы Мартиросяна недвижимость стоимостью более 80 млн рублей. Взамен генерал, как полагает следствие, помогал бизнесмену в заключении госконтрактов с его гостиничными комплексами.
Расследование уголовного дела завершено. 20 августа Генпрокуратура России направила в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества Кузнецова на сумму более 500 млн рублей, которое, по мнению надзорного ведомства, было приобретено на незаконные доходы. Рассмотрение антикоррупционного иска продолжается.