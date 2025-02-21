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У эму и нанду впервые выявили способность решать головоломки

Они решали задачи для получения доступа к еде.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Fay E. Clark et al., Scientific Reports, 2025

Исследователи из Великобритании выяснили, что птицы из группы палеогнатов, такие как эму и нанду, могут решать головоломки для получения доступа к еде. Статья на эту тему появилась в научном журнале Scientific Reports.

Палеогнаты — это небольшая группа птиц, в которую входят несколько нелетающих и преимущественно крупнотелых видов. К ней, в частности, относят страусов, эму, нанду и больших моа — вымерших гигантских птиц без крыльев, достигающих в высоту примерно трех метров.

Ученые провели эксперименты с участием девяти палеогнатов из местного зоопарка — трех эму, двух нанду и четырех страусов. Для оценки их интеллекта специалисты разработали головоломку в виде двух круглых форм из прозрачного пластика, наложенных друг на друга и скрепленных болтом с гайкой.

В нижней части головоломки находились пять отверстий, куда ученые положили угощения. Чтобы их достать, птицам с помощью клюва нужно было сдвинуть верхнюю часть головоломки и совместить отверстие с углублением, где находится корм. На задачу отводилось 30 минут.

Все три эму справились с головоломкой с первой попытки и смогли решить ее повторно. В 90% случаев птицы вращали отверстие в сторону ближайшего заполненного углубления, то есть действовали наиболее эффективно.

Достать угощение также сумел один из нанду, причем он сделал это не только «вращательным» способом, но и нашел «обходной» путь. Он ослабил клювом болт с гайкой в центре конструкции и открыл ее, тем самым получив доступ сразу ко всем угощениям.

Страусы не смогли решить головоломку. Они трогали ее клювом, но вращать даже не пытались.

Ученые отметили, что тест был легче в сравнении с заданиями, с участием врановых и попугаев. Однако результаты научной работы опровергли представление о глупости палеогнатов и показали, что эму и нанду могут демонстрировать новые формы поведения и решать задачи, с которыми ранее не сталкивались.

По словам ученых, дальнейшие изучения способностей энду и эму помогут пролить свет на поведение их предков — динозавров.

Ранее попугай подружился с колонкой с искусственным интеллектом и устроил в квартире световое шоу.