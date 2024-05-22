У «единственной лягушки без легких» герпетологи нашли легкие

Бесхвостой амфибией без легких барбурула стала в 2008 году с легкой подачи группы исследователей, которая поймала и препарировала 11 особей. Никаких признаков легких биологи тогда не обнаружили ни у одного представителя этих лягушек, и, припомнив, что такими же особенностями дыхания отличаются один червяк и некоторые саламандры, вынесли смелый вердикт: у калимантанской барбурулы — та же самая история. Проверять дальше не стали, подкрепив свою гипотезу тем, что в реках Борнео слишком сильное течение, и большие легкие в таких обстоятельствах лишь затрудняют выживание.