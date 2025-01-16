У дома, в котором жила героиня Сары Джессики Паркер, хотят поставить ворота

Владелица здания Барбара Лорбер обратилась в Комиссию по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка. Она потребовала выдать ей разрешение на постройку ворот из стали и чугуна перед входом. По словам Лорбер, это вынужденная мера, которая защитит здание от фанатов, мешающих местным жителям. Ей пришлось запросить разрешение в связи с тем, что дом находится в историческом районе Гринвич-Виллидж. Комитет удовлетворил ее просьбу, сообщает The Hollywood Reporter.