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У дома, в котором жила героиня Сары Джессики Паркер, хотят поставить ворота

Речь идет о здании, послужившем экстерьером квартиры Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе» (она играла Кэрри Брэдшоу). Его поклонники танцуют, позируют и лежат на ступеньках дома. Иногда фанаты пьяными приходят к зданию ночью, заглядывают в окна и звонят в дверь.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Paramount Pictures/Newsmakers

Владелица здания Барбара Лорбер обратилась в Комиссию по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка. Она потребовала выдать ей разрешение на постройку ворот из стали и чугуна перед входом. По словам Лорбер, это вынужденная мера, которая защитит здание от фанатов, мешающих местным жителям. Ей пришлось запросить разрешение в связи с тем, что дом находится в историческом районе Гринвич-Виллидж. Комитет удовлетворил ее просьбу, сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее на здании закрепили табличку с надписью «Частная собственность — посторонним вход воспрещен», а у первой ступени повесили цепочку, но это не останавливает поклонников.

Владелица приобрела здание в 1978 году. В 1990-х к ней обратился «молодой геолого-разведчик», попросив использовать особняк в качестве съемочной площадки. Тогда Лорбер не думала, что это место станет таким популярным.

Кстати, ранее Сара Джессика Паркер назвала необычный способ приучить детей к здоровому питанию. Он подразумевает отказ от жестких запретов.