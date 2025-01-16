У дома, в котором жила героиня Сары Джессики Паркер, хотят поставить ворота

Владелица здания Барбара Лорбер обратилась в Комиссию по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка. Она потребовала выдать ей разрешение на постройку ворот из стали и чугуна перед входом. По словам Лорбер, это вынужденная мера, которая защитит здание от фанатов, мешающих местным жителям. Ей пришлось запросить разрешение в связи с тем, что дом находится в историческом районе Гринвич-Виллидж. Комитет удовлетворил ее просьбу, сообщает The Hollywood Reporter.
Ранее на здании закрепили табличку с надписью «Частная собственность — посторонним вход воспрещен», а у первой ступени повесили цепочку, но это не останавливает поклонников.
Владелица приобрела здание в 1978 году. В 1990-х к ней обратился «молодой геолого-разведчик», попросив использовать особняк в качестве съемочной площадки. Тогда Лорбер не думала, что это место станет таким популярным.
Кстати, ранее Сара Джессика Паркер назвала необычный способ приучить детей к здоровому питанию. Он подразумевает отказ от жестких запретов.