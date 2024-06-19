У черных дыр обнаружили память

Ученые считают, что быстрее всего сверхмассивная черная дыра может образоваться в результате столкновений подобных объектов, но меньшего размера. С помощью математических расчетов эксперты выяснили, что некоторые такие места в космосе, созданные с помощью слияния, могут нести информацию о своих «предках». В частности, речь идет об их свойствах, включая вращение, а также массу.