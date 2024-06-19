У черных дыр обнаружили память

Черные дыры являются носителями информации о своих предках. К такому выводу пришли ученые из Университета Флориды. Их статья опубликована в журнале Astroarticle Physics, пишет Phys.
Напомним, черная дыра — это место в космосе, где гравитация настолько сильная, что ничто не имеет достаточно энергии, чтобы покинуть ее. Этого не может сделать в том числе свет или другие электромагнитные волны.
Ученые считают, что быстрее всего сверхмассивная черная дыра может образоваться в результате столкновений подобных объектов, но меньшего размера. С помощью математических расчетов эксперты выяснили, что некоторые такие места в космосе, созданные с помощью слияния, могут нести информацию о своих «предках». В частности, речь идет об их свойствах, включая вращение, а также массу.
Для изучения черных дыр у астрофизиков мало вводных данных, поэтому нет возможности различить эти объекты. У них разные массы, момент импульса или вращения и электрический заряд. Однако, несмотря на небольшое количество этих свойств, как говорят ученые, можно узнать детали о том, как возникла черная дыра в результате слияния.
Авторы работы полагают, что слияние объектов может приводить к более высокому уровню вращения. Также ученые предполагают, что постепенные слияния черных дыр, из которых образуются все более массивные объекты, могут быть обычным явлением во Вселенной.
Ранее эксперты обнаружили внезапное пробуждение огромной черной дыры.
Айгуль Сабитова