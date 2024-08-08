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У части россиян полностью перестал работать YouTube

У части россиян полностью перестал работать YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала сбой.рф.

Источник: Shutterstock

Сообщается, что не работает ни главная страница ни приложение сервиса.

25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что российские власти приняли решение о замедлении видеохостинга YouTube. На этом фоне суточные установки приложения «VK видео» выросли до 250 тысяч.

Хинштейн также рассказал, что за два года с начала спецоперации трафик YouTube уже снизился на те самые 40%, о которых он упоминал ранее. Остановить падение помогло то, что Google самостоятельно начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Однако это была только временная мера. И она была незаконной, так как компания поддерживает санкции и не может официально оплачивать услуги российских дата-центров.