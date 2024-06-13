У бриллиантов появились конкуренты за звание самых драгоценных камней в мире

Шпинели — не открытие последних лет, об этих камнях известно много столетий. Тем не менее, в последние годы они стремительно растут в цене: в 2016 году ювелир компании Ouroboros Jewellery Оливия Янг продала кольцо с красной шпинелью за 7700 долларов, а в прошлом году этот же клиент потерял кольцо, и страховая компания, возмещавшая пропажу, вынуждена была купить идентичное кольцо уже за 38 тысяч долларов — настолько эти камни выросли в цене за 5 лет.
Эксперты рассказали CNN, что мода на шпинель обусловлена диверсификацией активов: коллекционеры и инвесторы активно ищут другие нишевые малоизвестные драгоценные камни кроме «Большой четверки»: алмазов, изумрудов, рубинов и сапфиров.
Шпинель добывают в Шри-Ланке, Мьянме, Вьетнаме, Афганистане, Таджикистане и нескольких африканских странах. Она бывает разных цветов: ярко-синяя, розовая, красная, серая, зеленая и фиолетовая. До XVIII века красную шпинель ошибочно считали рубинами: 170-каратный рубин, увенчивающий корону Британской империи — тоже, на самом деле, шпинель. Настоящая известность пришла к этим камням в 2015 году, когда аукционный дом Bonhams продал шпинель весом в 50 карат за 1,22 млн долларов, превысив ожидаемую цену в 6 раз.
Дженнифер Тонкин, руководитель ювелирного отдела Bonhams, объясняет: «шпинель считали менее известной и поэтому финансово доступной, но востребованность этого камня стремительно растет». Особенно среди коллекционеров ценится огненно-красная и розовая шпинель, которую добывают в Мьянме, и розовые камни из Таджикистана. Рауль Кадакия, глава международного ювелирного департамента аукционного дома Christie', подтверждает ее слова и рассказывает, что качественные камни продаются по 25 тысяч долларов за карат. Впрочем, ничего нового в интересе к яркой шпинели он не видит, напоминая, что это был любимый камень еще у Великих Моголов.
Ювелир из Лондона Лили Габриэлла также подтверждает общий тезис: многие ее клиенты стали интересоваться шпинелью, потому что эти красивые камни не настолько на слуху. Кроме того, прибавляет она, есть и еще одна важная причина популярности шпинели: этика. Эти камни добываются более этично и экологично, и в современном мире, где связываться с «кровавыми алмазами» считается зазорным, такой аргумент играет вескую роль.
Шарль Абушар, директор ювелирной компании Abouchar SA, рассказывает, что цены растут из-за невысокого предложения. Самые популярные камни вроде рубинов, сапфиров и изумрудов становится труднодоступнее, покупатели начинают искать менее известную альтернативу, и те камни тоже начинают расти в цене. В последние десять лет спрос сильнее всего подогревает цену на шпинель и турмалины.
У турмалинов история совсем недолгая: этот камень открыли в шахте в Бразильском штате Параиба в 1980-х, и с тех пор шахта уже истощилась. Сейчас на каждые 10 000 алмазов добывается только один турмалин — и, хотя недавно на Мадагаскаре нашли новое месторождение, огромный дефицит возымел взрывной эффект на цену камня. Дженнифер Тонкин рассказывает, что в 2009 году турмалины продавались по 4800 долларов за карат, а в 2022 — уже по 75 тысяч за карат.
Роберто Богосян, совладелец ювелирного дома Boghossian, подтверждает, что за последние 3−5 лет цена турмалинов выросла как минимум вдвое, и считает, что покупатели ценят их «неоновое сияние», которое в привычных камнях большой четверки не бывает.
Оливия Янг активно закупает турмалины в Афганистане — камни, добываемые там, бихроматические: под одним углом они сине-зеленые, а под другим — ярко-зеленые, и ювелир уверена, что спрос на эти камни останется высоким.
«Это самые изысканные и яркие драгоценные камни, которые я видела в жизни». Оливия Янг, ювелир компании Ouroboros Jewellery.
Геммолог и основатель компании Minka Jewels Люси Кроутер согласна с Оливией: она тоже считает эти камни безумно красивыми, и делает из индийских турмалинов украшения для клиентов, которые хотят чего-нибудь необычного и оригинального. С одной стороны, объясняет она, эти камни такие же яркие, как искусственные бриллианты — а с другой все же натуральные, и в этой подлинности есть отдельное очарование.
Стереотипы и вкусы в люксовом ювелирном сегменте очень сильны, но и Люси, и Оливия считают своей задачей знакомить публику с новыми камнями и разнообразить вкусы своих клиентов. А учитывая, что турмалинов все еще очень мало, ювелиры уверены, что популярность этих камней продолжит расти — как и цена.
А вот синтетические алмазы, напротив, становятся все менее редкими камнями — о новом прорыве в технологии их создания рассказываем в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич