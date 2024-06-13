У бриллиантов появились конкуренты за звание самых драгоценных камней в мире

У турмалинов история совсем недолгая: этот камень открыли в шахте в Бразильском штате Параиба в 1980-х, и с тех пор шахта уже истощилась. Сейчас на каждые 10 000 алмазов добывается только один турмалин — и, хотя недавно на Мадагаскаре нашли новое месторождение, огромный дефицит возымел взрывной эффект на цену камня. Дженнифер Тонкин рассказывает, что в 2009 году турмалины продавались по 4800 долларов за карат, а в 2022 — уже по 75 тысяч за карат.