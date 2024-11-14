У берегов Соломоновых Островов нашли самый большой в мире коралл

Ученые предупреждают, что повышение температуры уже оказывает негативное влияние на Большой Барьерный риф. Если потепление продолжится, то его экосистема может исчезнуть в ближайшие 30 лет. Уже сейчас ученые замечают, что кораллы теряют свой яркий цвет. За 27 лет, с 1985 по 2012 год, природный объект потерял около 50% кораллов. По словам авторов исследования, даже если странам удастся остановить нагрев планеты на 1,5℃ к концу века, от 70 до 90% кораллов по всему миру все равно могут пострадать.