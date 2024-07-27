У берегов Швеции нашли затонувший корабль с грузом шампанского

Корабль обнаружили польские аквалангисты. Томаш Стацюра, руководитель отряда ныряльщиков, рассказал, что трюм корабля под завязку набит запечатанными бутылками с шампанским и минеральной водой.
Стацюра занимается поиском под водой уже 40 лет, и часто находит на затонувших суднах одну-две уцелевшие бутылки со спиртным, но в этот раз их оказалось больше сотни. Такого, признается аквалангист CNN, он раньше не встречал.
Специально корабль никто не искал — аквалангисты просто прочесывали один из участков морского дна, которые раньше не изучали. Поначалу команда даже думала пропустить этот корабль, потому что ничего примечательного снаружи в нем не было.
Нырнув наудачу, аквалангисты с удивлением обнаружили почти нетронутый груз. Конечно, исследователей сильнее обрадовало найденное шампанское, но понять, что это за корабль, помогли как раз бутылки с водой.
Это оказалась сельтерская вода — популярная и дорогая в 19 веке марка воды из источника Нидерзельтерс в немецком княжестве Гессен, которая особенно ценилась среди аристократов. Вода хранилась в глиняных бутылках. Конечно, этикетка не сохранилась, но вот клеймо на бутылках уцелело, и водолазы быстро опознали находку.
Историки помогли установить, что вода была разлита по бутылкам между 1850 и 1967 годом. Марка воды Сельтерс и фабрика, где были произведены бутылки, до сих пор существуют, и сотрудники помогли восполнить недостающую информацию.
Сейчас группа аквалангистов активно сотрудничает со шведской администрацией и голландской компанией MARIS. Доставать весь груз на сушу планируют в следующем году.
Океан регулярно преподносит сюрпризы тем, кто ищет сокровища на дне. Например, у берегов Колумбии недавно нашли испанский корабль с сокровищами.
Георгий Мазуркевич