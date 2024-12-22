У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя

Ранее зампредседателя крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил, что режим ЧС муниципального характера введен в Керчи из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров, в Ленинском районе полуострова введен режим угрозы ЧС. Первые выбросы мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале зафиксировали 21 декабря, в тот же день пятна мазута на побережье ликвидировали, мониторинг обстановки продолжается.