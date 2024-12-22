Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. У берегов Керчи в восточной части Крыма спасли лебедя, испачканного в мазуте, сообщает министерство чрезвычайных ситуаций республики.

Источник: © РИА Новости

Ранее зампредседателя крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил, что режим ЧС муниципального характера введен в Керчи из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров, в Ленинском районе полуострова введен режим угрозы ЧС. Первые выбросы мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале зафиксировали 21 декабря, в тот же день пятна мазута на побережье ликвидировали, мониторинг обстановки продолжается.

«В районе центральной набережной Керчи сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК “КРЫМ-СПАС” на расстоянии 10 метров от берега увидели лебедя, который был весь в мазуте и барахтался в воде», — говорится в сообщении.

Спасатели подплыли к лебедю на лодке, после чего доставили на берег и передали сотрудникам Росприроднадзора.

Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 километров — от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории.

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.