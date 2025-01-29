У берегов Калифорнии заметили стаю из 1500 дельфинов

Бродский прибавляет, что сперва команда даже не подумала, что дельфинов так много. «Мы решили, что их всего пара сотен, но затем запустили дрон, и у нас перехватило дыхание. Я все повторял: смотрите на экран, смотрите! До сих пор не могу поверить, что я там оказался», — вспоминает капитан.