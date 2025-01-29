У берегов Калифорнии заметили стаю из 1500 дельфинов

«До самого горизонта были одни дельфины!» — так описал увиденное капитан Эван Бродский, который заснял на видео необычное явление: огромную стаю морских млекопитающих.
Зрелище, открывшееся судну наблюдателей за китами в заливе Кармел у берегов Калифорнии, было поистине необычным: они видели одну из самых больших групп дельфинов в истории.
Новостью поделилась газета Гардиан. Животные на видео — серые дельфины, типичные обитатели местных вод. Они достигают 4 метров в длину и весят до полутонны.
Дельфины — социальные животные, и обычно живут группами, но обычно число особей в них составляет от 10 до 30 — поэтому стая в полторы тысячи, конечно, впечатлила всех, кто ее увидел.
Бродский и его команда вовсе не искали дельфинов: они искали серых китов. Небольшая команда спустилась на шлюпке к воде — и вдруг наткнулась на необыкновенное зрелище. К счастью, у капитана был с собой дрон, который позволил снять происходящее с высоты.
Морской биолог Колин Толти, тоже находившаяся в лодке, рассказала, что дельфины не занимались ничем особенным и просто развлекались. Заметив лодку, они окружили ее и даже стали слегка подталкивать ее вперед. «Они выпрыгивали из воды вокруг нас, шлепали хвостами по воде и вообще выглядели, словно устроили грандиозную вечеринку», — делится она впечатлениями.
Колин предполагает, что в группе объединились несколько стай поменьше, чьи миграционные маршруты совпали. В основном, по ее словам, это был молодняк и взрослые дельфины-самцы.
Она также отметила, что побережье у города Монтерей — одно из лучших мест для наблюдения за дельфинами, поскольку море здесь очень глубокое, и дельфинов можно увидеть совсем близко к берегу: на мелководье они обычно не заплывают.
Бродский прибавляет, что сперва команда даже не подумала, что дельфинов так много. «Мы решили, что их всего пара сотен, но затем запустили дрон, и у нас перехватило дыхание. Я все повторял: смотрите на экран, смотрите! До сих пор не могу поверить, что я там оказался», — вспоминает капитан.
Колин же больше всего впечатлило, когда она посмотрела в толщу воды и увидела, что сразу несколько дельфиньих глаз смотрят прямо на нее из воды.
Поскольку животные продолжали толкать лодку и играть с ней, команда поспешила уйти с их пути, чтобы не мешать дельфинам и избежать несчастного случая. «Последнее, чего мы бы хотели в такой ситуации — это ранить одного из них. Поэтому мы постарались уйти с дороги и просто смотрели, как эти дельфины отлично проводят время», — объясняет Бродский.
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