У берегов Калифорнии обнаружили рыбу «судного дня» за два дня до землетрясения

Огромная мертвая рыба, известная как «рыба судного дня», была обнаружена в прошлые выходные у берегов Калифорнии за несколько дней до сильного землетрясения. 3-метровую тушу рыбы-весла заметили каякеры и любители подводного плавания, исследующие бухту Ла—Хойя в Сан-Диего.
Как стало известно позднее, «рыба судного дня» выполнила свое обещание — всего через два дня после ее обнаружения в Лос-Анджелесе произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Известно, что рыбы-весла — глубоководные обитатели, крайне редко выплывающие на мелководье. Считается, что даже их тела, после смерти, практически не всплывают на поверхность. По данным океанографического центра, с 1901 года во всей Калифорнии было выброшено на берег всего 20 подобных рыб.
В настоящее время исследователи проводят экспертизу, чтобы определить, что убило рыбу и выбросило ее тело на мелководье.
Некоторые верят, что появление рыбы-веслоноса — дурной знак из цепи зловещих предзнаменований. Ранее Двойная арка штата Юта, геологическое сооружение возрастом 190 миллионов лет, самопроизвольно обрушилась. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.