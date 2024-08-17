У берегов Калифорнии обнаружили рыбу «судного дня» за два дня до землетрясения

Известно, что рыбы-весла — глубоководные обитатели, крайне редко выплывающие на мелководье. Считается, что даже их тела, после смерти, практически не всплывают на поверхность. По данным океанографического центра, с 1901 года во всей Калифорнии было выброшено на берег всего 20 подобных рыб.