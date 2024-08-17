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У берегов Калифорнии обнаружили рыбу «судного дня» за два дня до землетрясения

Это поразительно крупные рыбы-весла с длинным серебристым телом в форме ленты, которое может достигать 9 метров в длину. Из-за того что рыбы крайне редко появляются на мелководье, люди верят, что встреча с ними предвещает судный день.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Огромная мертвая рыба, известная как «рыба судного дня», была обнаружена в прошлые выходные у берегов Калифорнии за несколько дней до сильного землетрясения. 3-метровую тушу рыбы-весла заметили каякеры и любители подводного плавания, исследующие бухту Ла—Хойя в Сан-Диего.

Как стало известно позднее, «рыба судного дня» выполнила свое обещание — всего через два дня после ее обнаружения в Лос-Анджелесе произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Известно, что рыбы-весла — глубоководные обитатели, крайне редко выплывающие на мелководье. Считается, что даже их тела, после смерти, практически не всплывают на поверхность. По данным океанографического центра, с 1901 года во всей Калифорнии было выброшено на берег всего 20 подобных рыб.

В настоящее время исследователи проводят экспертизу, чтобы определить, что убило рыбу и выбросило ее тело на мелководье.

Некоторые верят, что появление рыбы-веслоноса — дурной знак из цепи зловещих предзнаменований. ​​Ранее Двойная арка штата Юта, геологическое сооружение возрастом 190 миллионов лет, самопроизвольно обрушилась. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.