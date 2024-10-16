У берегов Греции найдена затонувшая в 1943 году британская подлодка. Фото

Греческие исследователи обнаружили британскую подводную лодку HMS Trooper времен Второй мировой войны, которая затонула у берегов острова Донуса в Эгейском море. Обломки судна нашли на глубине около 235 м, спустя 81 год после его исчезновения. На борту лодки находились 64 члена экипажа, все они погибли. Об этом сообщает портал Live Science.
Подводная лодка HMS Trooper пропала в октябре 1943 года во время секретной миссии. Ее целью была высадка агентов греческого сопротивления на острове Каламос, после чего судно должно было патрулировать Эгейское море. На обратном пути лодка должна была прибыть в Бейрут 17 октября, но перестала выходить на связь. Считалось, что подводная лодка подорвалась на немецкой мине.
Поиски лодки продолжались несколько десятилетий. Руководителем нынешней экспедиции стал греческий исследователь Костас Токтаридис. Он отметил, что 14 предыдущих экспедиций не смогли найти HMS Trooper, поскольку они искали слишком далеко на востоке. Охотники за затонувшими кораблями изучили военные отчеты и решили, что подлодка затонула западнее. Эти догадки подтвердились в октябре 2024 года — обломки судна все-таки удалось обнаружить.
Токтаридис и его команда использовали гидролокатор для поиска на дне моря, а затем исследовали находку с помощью дистанционно управляемого аппарата. Обломки подводной лодки оказались сильно повреждены — судно разорвалось на три части: носовую, среднюю и кормовую. Это подтвердило версию о том, что подводная лодка наткнулась на мину.
Люк рубки был открыт, что говорит о том, что HMS Trooper находилась на поверхности в момент взрыва. Найденные обломки оставили нетронутыми, так как судно считается военным захоронением.
Капитан Ричард Рейт, сын командира HMS Trooper, выразил свою благодарность греческой команде за их многолетние усилия в поисках затонувшей лодки. Он отметил, что теперь семьи погибших смогут обрести покой, зная точное местонахождение судна.
Ранее команда дайверов из США обнаружила обломки французского парохода Le Lyonnais, который затонул в Атлантическом океане в 1856 году после столкновения с американским парусным судном. В результате катастрофы погибли 114 человек. Судно возвращалось во Францию после завершения первого рейса из Гавра в Нью-Йорк. Корабль Le Lyonnais имел и парусное, и паровое оборудование. Это был один из первых французских пароходов, запущенных для регулярных пассажирских перевозок.
До этого дайверы обнаружили у берегов Швеции затонувший корабль XIX века, на борту которого были найдены 100 бутылок шампанского. Однако особый интерес у подводных исследователей вызвал не алкоголь, а минеральная вода в глиняных бутылках, которая в XIX веке считалась лекарством и подавалась на королевские столы. По словам дайверов, ценность этой воды была настолько велика, что корабли с ней обычно сопровождала полиция. Историки изучили клеймо на глиняных бутылках и выяснили, что эту минеральную воду произвела немецкая компания Selters в период между 1850 и 1867 годами. В России эта вода называлась сельтерской. Эта компания производит минеральную воду до сих пор.