У берегов Греции найдена затонувшая в 1943 году британская подлодка. Фото

До этого дайверы обнаружили у берегов Швеции затонувший корабль XIX века, на борту которого были найдены 100 бутылок шампанского. Однако особый интерес у подводных исследователей вызвал не алкоголь, а минеральная вода в глиняных бутылках, которая в XIX веке считалась лекарством и подавалась на королевские столы. По словам дайверов, ценность этой воды была настолько велика, что корабли с ней обычно сопровождала полиция. Историки изучили клеймо на глиняных бутылках и выяснили, что эту минеральную воду произвела немецкая компания Selters в период между 1850 и 1867 годами. В России эта вода называлась сельтерской. Эта компания производит минеральную воду до сих пор.