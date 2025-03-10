У белых грибов и шампиньонов обнаружили новые противораковые свойства

Лечебные свойства грибов изучались и ранее. Так, исследователи давно выясняют, может ли этот продукт защищать от рака. Ученые уже пришли к выводу, что во многих видах грибов есть биологически активные соединения, которые могут оказывать положительное влияние на профилактику и лечение этого заболевания.