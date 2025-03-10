У белых грибов и шампиньонов обнаружили новые противораковые свойства

Португальские ученые из Университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору выделили РНК белых грибов и шампиньонов и обнаружили в них уникальные фракции. Найденные фрагменты РНК получили кодовые названия BEDA, BEDB (в белых грибах) и ABIA (в шампиньонах), пишет «Роскачество».
Лечебные свойства грибов изучались и ранее. Так, исследователи давно выясняют, может ли этот продукт защищать от рака. Ученые уже пришли к выводу, что во многих видах грибов есть биологически активные соединения, которые могут оказывать положительное влияние на профилактику и лечение этого заболевания.
Как показывают исследования, грибы — шиитаке, рейши, майтаке и кордицепс — содержат полисахариды (например, бета-глюканы), стимулирующие иммунную систему. Они активируют макрофаги, натуральные киллеры (NK-клетки) и Т-лимфоциты. Это помогает организму бороться с раковыми клетками.
Кроме того, во многих грибах много антиоксидантов (эрготионеин и глутатион), которые защищают клетки от окислительного стресса, связанного с развитием онкологических заболеваний.
Эксперты подчеркивают, что с помощью одних грибов невозможно вылечиться от рака, но добавить их в свой рацион не помешает. В целом для защиты организма от рака ВОЗ рекомендует съедать 400 граммов фруктов и овощей в день (можно вареных и размороженных).
Тем временем команда ученых из ряда стран провела исследование и выяснила, что у более крупных животных выше риск развития рака.