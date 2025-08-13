У англичан появилась проблема национального масштаба

В настоящее время в стране пять регионов официально находятся в состоянии засухи, а еще шесть регулярно сталкиваются с засушливой погодой. Июль этого года занял пятое место по уровню жары, август в Великобритании начался с сухой погоды. Уровень воды в реках в стране в июле снизился по сравнению с июньскими показателями, несмотря на осадки. Все эти факторы усиливают давление на уже испытывающие трудности системы водоснабжения и судоходные каналы.