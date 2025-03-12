У 81% россиян есть «красные флаги» в еде

Для 67% россиян совместная готовка — это способ улучшить отношения и провести время с любимыми. Но для 22% кулинарные эксперименты становятся тяжким испытанием. 23% мужчин заявили, что не смогут быть в отношениях с тем, кто постоянно заказывает еду, так же критично мыслят только 10% женщин.