Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У 81% россиян есть «красные флаги» в еде

Кулинарная несовместимость может стать серьёзной проблемой в отношениях.

Источник: Reuters

Сервис VK Знакомства выяснил, как гастрономические предпочтения россиян влияют на выбор второй половинки. Оказалось, что у 81% опрошенных есть «красные флаги» в еде, которые могут серьёзно сказаться на отношениях. Только 12% респондентов готовы подстроить свой рацион под вкусы партнёра. А 69% будут придерживаться своего режима питания вопреки всему.

Топ отталкивающих блюд возглавил холодец, его не любят 45% опрошенных. Второе место заняла печень (34%), третье досталось оливье с яблоком (21%).

Также пользователи сервиса задумаются, стоит ли дать человеку шанс, если он любит арбуз с хлебом и сыром, окрошку на кефире, пиццу с ананасами, картофель фри с мороженым, «майонезные» роллы, молочный суп и томатный сок.

Опрос показал, что на комфортное первое свидание большинство женщин отправилось бы в ресторан итальянской кухни. У мужчин этот вариант на втором месте, большая часть осторожничает и предпочитает только напитки. Оба пола одинаково ценят русскую и восточноевропейскую кухню и отвергают фастфуд.

Для 67% россиян совместная готовка — это способ улучшить отношения и провести время с любимыми. Но для 22% кулинарные эксперименты становятся тяжким испытанием. 23% мужчин заявили, что не смогут быть в отношениях с тем, кто постоянно заказывает еду, так же критично мыслят только 10% женщин.

Ранее сервис «Питомцы ВКонтакте» разработал переводчик со звериного языка. Ему можно дать послушать мяуканье, лай, щебет и прочие звуки. А взамен получить смешные фразы, говорящие о настроении вашего питомца.