Тюрьма «Алькатрас»: почему Трамп хочет ее открыть, история, известные заключенные и побеги

Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что намерен возобновить работу тюрьмы, закрытой еще в 1963 году:



«Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах. Именно поэтому сегодня я поручаю вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму “Алькатрас” для содержания самых безжалостных и жестоких преступников».



В данный момент тюрьма все еще функционирует как музей, работы по возвращению ей изначального назначения пока не начались.