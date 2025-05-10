Тюрьма «Алькатрас»: почему Трамп хочет ее открыть, история, известные заключенные и побеги

Трамп хочет восстановить Алькатрас
Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что намерен возобновить работу тюрьмы, закрытой еще в 1963 году:
«Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах. Именно поэтому сегодня я поручаю вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму “Алькатрас” для содержания самых безжалостных и жестоких преступников».
В данный момент тюрьма все еще функционирует как музей, работы по возвращению ей изначального назначения пока не начались.
История тюрьмы «Алькатрас»
Тюрьма «Алькатрас» создавалась как часть обороны Сан-Франциско в 50-х годах XIX века. Содержать заключенных здесь начали во время Гражданской войны в США. Военной тюрьмой Алькатрас официально стал в 1907 году. В 1934-м Министерство юстиции США преобразовало учреждение в сверхсекретную тюрьму для особо опасных преступников, не только военных. В 1963 году Алькатрас был официально закрыт. Причиной стало слишком дорогое содержание тюрьмы и ее зданий. Сейчас Алькатрас превращен в музей.
Где находится тюрьма «Алькатрас»
Тюрьма находится на одноименном острове в заливе американского города Сан-Франциско. Город от острова отделяет пролив шириной около 2400 метров с довольно быстрым течением. Добраться до тюрьмы можно только на пароме.
Когда и почему закрыли Алькатрас
Алькатрас был официально закрыт 21 марта 1963 года. Из-за расположения на острове содержание одного узника в этой тюрьме было в три раза дороже, чем в других тюрьмах. Алькатрас с его примитивными условиями содержания устарел и стал проигрывать более экономичным и безопасным тюрьмам.
Как содержали заключенных в Алькатрасе
Режим содержания заключенных в этой тюрьме считался одним из самых жестких во всей пенитенциарной системе США.
Камеры и изоляция
В тюрьме было три блока разной степени строгости — A, B, D. Первые два были для обычных заключенных, блок D предназначался для бунтовщиков, нарушителей тюремного порядка. В камерах для них не было отопления, и паек был очень скудным.
Питание и санитарные условия
По официальным заявлениям американских чиновников, меню считалось лучшим среди исправительных учреждений США. Однако на практике питание часто использовали как инструмент контроля заключенных, мясо нередко убирали из рациона. Заключенные не голодали, но назвать еду питательной тоже было нельзя.
Санитарная помощь оказывалась, тюремный и зубной врачи посещали заключенных раз в несколько месяцев. Однако психологическая помощь отсутствовала, и многие заключенные сходили с ума от одиночества.
Распорядок дня
День заключенных начинался в 6:30 с быстрого подъема. Затем завтрак, обязательные работы, обед и снова работы. От вторых работ освобождались примерные заключенные. В 17:00 ужин, затем свободное время. В 21:00 отбой. Ночью каждые 30 минут охранники проверяли камеры. Любое нарушение распорядка каралось либо урезанием рациона, либо ссылкой в карцер.
Известные заключенные и легендарные побеги из Алькатраса
В Алькатрасе отбывало наказание множество известных личностей. Несколько из них:
1. Аль Капоне, босс чикагской мафии.
2. Джордж Келли, известный похититель.
3. Роберт Страуд, в тюрьме стал орнитологом.
4. Мэйер Лански, гениальный мафиозный бухгалтер.
5. Бампер Янгер, ключевой участник бунта 1946 года.
Из Алькатраса пытались бежать множество раз, но получилось только однажды. Вот четыре самые известные попытки побега:
1. Побег 1937 года, двух бежавших смыло в океан.
2. Бунт 1946 года, заключенные захватили оружие и два дня держали оборону. В итоге всех убили морпехи.
3. Побег 1962 года. Единственный вероятно успешный, двое заключенных на самодельном плоту бежали с острова. ФБР считает их погибшими, но тела так и не были найдены.
4. Единоличный побег 1962 года. Заключенный пытался бежать по водостоку, но застрял и сдался охране.
Алькатрас сегодня: что известно о тюрьме после закрытия
Сегодня в Алькатрасе можно увидеть тюремные блоки, столовую, легендарный карцер. В экспозиции рассказывается и обо всех известных попытках побега из учреждения. С острова открывается потрясающий вид на Сан-Франциско и мост «Золотые Ворота».
Интересные факты о тюрьме «Алькатрас»
В Алькатрасе не было смертной казни — только изоляция и пожизненные сроки. В свободное от работы время заключенные выращивали цветы, играли на самодельных инструментах в джаз-оркестре. В 1990-х, уже после закрытия тюрьмы, был проект перестройки ее в казино, но его отвергли.
Александр Ставрин