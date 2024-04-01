Тюменские ученые заявили о прорыве в борьбе с диабетом второго типа

Тюменские ученые научились определять предрасположенность человека к развитию сахарного диабета второго типа, говорится на сайте Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ). Исследователи обнаружили связь определенных генетических маркеров с метаболическими показателями, которые отвечают за функцию поджелудочной железы и чувствительность тканей к инсулину.
Диабет — хроническое заболевание, которое возникает либо в случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин (гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови), такое определение дает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Без соответствующего лечения болезнь может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечностей, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт. Известно два типа сахарного диабета — первого типа (инсулинозависимый) и второго (инсулинонезависимый).
На 2022 год диабетом первого и второго типа в России болели 5,3 млн человек. Цифры продолжают расти. В мире число заболевших в среднем удваивается каждые 15 лет. На сайте тюменского вуза приводятся данные со ссылкой на Министерство здравоохранения, что сахарным диабетом в стране страдают более 10 млн человек — в 95% случаев это диабет второго типа.
Развитие заболевания можно предотвратить, соблюдая диету, принимая назначенные препараты и ведя активный образ жизни. Но важным фактором риска считается генетическая предрасположенность. Тюменские ученые обследовали 64 человека с ранними нарушениями углеводного обмена — состоянием, когда процессы еще обратимы и развития сахарного диабета второго типа можно избежать. Об этом рассказала доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ТМУ Дилара Исакова.
Она пояснила, что всем пациентам провели комплексные клинико-лабораторные, иммунохимические и генетические обследования. Выяснилось: два генетических маркера (TCF7L2 и PPARG) позволяют заранее указать предрасположенность к развитию сахарного диабета второго типа. Это открытие способно помочь практикующим врачам (терапевтам и эндокринологам), если исследование генетических маркеров включить в протоколы обследования пациентов с предиабетом.
В дальнейшем в ТМУ намерены расширить выборку пациентов для подтверждения своих выводов, включить в исследование еще десять маркеров и разработать алгоритм ведения пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена.