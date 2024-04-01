Тюменские ученые заявили о прорыве в борьбе с диабетом второго типа

На 2022 год диабетом первого и второго типа в России болели 5,3 млн человек. Цифры продолжают расти. В мире число заболевших в среднем удваивается каждые 15 лет. На сайте тюменского вуза приводятся данные со ссылкой на Министерство здравоохранения, что сахарным диабетом в стране страдают более 10 млн человек — в 95% случаев это диабет второго типа.