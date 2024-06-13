Тюленя-монаха уличили в хулиганстве и отправили в ссылку на необитаемый остров

Пятилетний гавайский тюлень-монах RL72 присоединится к колонии тюленей на острове Ляйсан, насчитывающей более 200 особей. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности после многочисленных инцидентов с участием RL72 и дайверов. Первые сообщения о том, что тюлень подплывает к дайверам в районе залива Макако и грызет ласты и оборудование для дайвинга, появились в декабре 2023 года. В отчетах упоминался инцидент, когда RL72 без всякой причины укусил дайвера за голову. Пострадавший получил легкую травму.