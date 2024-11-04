Тысячу работников в Великобритании перевели на четырехдневную рабочую неделю

До этого стало известно, что четырехдневная рабочая неделя положительно отразилась на рынке труда в Исландии. Согласно исследованию The Autonomy Institute, после введения новых правил экономика в стране стала расти более быстрыми темпами. В 2023 году рост составил сразу 5 процентов, тогда как, к примеру, в 2006—2015 годы средние темпы увеличения находились на уровне 2 процентов в год.