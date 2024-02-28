Тысячу могил и древнюю деревню нашли на раскопках аббатства во Франции

Аббатство было основано в 1002 году на месте, где как минимум с 845 года находилась деревня Бомон. Монастырь быстро рос и стал самой крупной общиной монахинь в провинции. В 1789 году в разгар Великой французской революции аббатство и его земли конфисковало государство. 46 монахинь, находившихся в монастыре, изгнали. В начале XIX века церковь и связанные с ней постройки снесли.