Тысячу могил и древнюю деревню нашли на раскопках аббатства во Франции

Более тысячи могил и средневековую деревню нашли на раскопках бенедиктинского аббатства Бомон в 178 км от Парижа, пишет Live Science со ссылкой на интервью Филиппа Блакара, руководившего раскопками. Его заявление опубликовано на сайте INRAP (National Institute for Preventive Archaeological Research).
Аббатство было основано в 1002 году на месте, где как минимум с 845 года находилась деревня Бомон. Монастырь быстро рос и стал самой крупной общиной монахинь в провинции. В 1789 году в разгар Великой французской революции аббатство и его земли конфисковало государство. 46 монахинь, находившихся в монастыре, изгнали. В начале XIX века церковь и связанные с ней постройки снесли.
Выяснилось, что здание монастыря за годы существования претерпело два серьезных структурных изменения: первое — в XI или XII веке, а второе — спустя век или два. Были и менее масштабные трансформации.
Анализ останков только начался. Блакар надеется, что удастся установить происхождение похороненных в Бомоне людей.
«Известно, что в 1563 году произошла эпидемия чумы. За неделю умерло девять монахинь, две из них скончались в один день. Их похоронили в одной могиле», — уточняет Блакар.
В числе покоящихся на кладбище в Бомоне могут быть и высокопоставленные лица. Например, в 1732 году настоятельницей аббатства стала внучка Людовика XIV (1638−1715), чья мать была рождена от фаворитки Франсуазы-Атенаис де Монтеспан.