Тысячи туристов приходят посмотреть на извержение Этны, мешая работе спасателей

Я видел много фотографий и видео, на которых люди находятся в опасной близости от фронта [извержения], даже катаются на лыжах. Хотя это и впечатляет визуально, это подвергает их серьезной опасности, поскольку лава, взаимодействуя со снегом, может мгновенно испарить его и, высвобождая тепловую энергию.