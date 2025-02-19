Тысячи туристов приходят посмотреть на извержение Этны, мешая работе спасателей

Тысячи туристов собрались вблизи Этны (Сицилия, Италия), чтобы понаблюдать за захватывающими извержениями вулкана. Люди перекрывают улицы и мешают спасательным службам добраться до тех, кто нуждается в помощи, — пишет The Guardian.
Сообщается, что туристы, желающие увидеть извержение, вплотную подходят к лавовому потоку, который, медленно спускаясь по заснеженному склону, растапливает снег, образуя подобие ручья. Надеясь стать свидетелями уникального зрелища, люди не только игнорируют факт возможной опасности, но и мешают работе спецслужб.
Глава регионального управления гражданской защиты Сицилии (Италия) Сальво Кочина поделился, что туристы паркуют машины вдоль узких улочек, препятствуя передвижению спасательных машин.
Напомним, что стратовулкан Этна, самый активный в Европе, расположен на восточном побережье Сицилии (Италия). Последнее его извержение началось 11 февраля 2025 года.
Подъем к Этне — одна из самых популярных «экскурсий» на юге Италии. Даже во время извержения квалифицированные горные гиды имеют право водить туристов по безопасным тропам, однако многие приезжие решают самостоятельно добраться до вулкана, из-за чего зачастую происходят несчастные случаи. Так, например, в это воскресенье, 16 февраля 48-летний мужчина получил перелом стопы в результате падения и не мог спуститься без помощи спасателей.
Я видел много фотографий и видео, на которых люди находятся в опасной близости от фронта [извержения], даже катаются на лыжах. Хотя это и впечатляет визуально, это подвергает их серьезной опасности, поскольку лава, взаимодействуя со снегом, может мгновенно испарить его и, высвобождая тепловую энергию.
Ранее рассказывали, что на другом конце света дрон заснял группу туристов, убегающих от извержения вулкана.