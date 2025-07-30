Тысячи поклонников пришли проститься с Оззи Осборном

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Сегодня на родине Оззи его проводят в последний путь.
После массового прощания с легендой на улицах города, по которым пройдёт катафалк с телом артиста, состоятся частные семейные похороны.
Недавно Оззи Осборн удостоился звания почётного гражданина Бирмингема, так что организацией прощания с ним занималась местная администрация.
Оззи умер 22 июля на 77-м году жизни от болезни Паркинсона. В начале месяца он дал грандиозный прощальный концерт, в котором приняли участие многие знаменитые метал-группы.