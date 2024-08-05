Тысячелетний град: интересные факты о Суздале

Главный сувенир, который все сегодня привозят из Суздаля, — это ароматная и наваристая медовуха. Когда-то этот напиток на Руси считался главным за столом и без него не проходило ни одно торжество. Однако во времена правления Петра I, когда пришла мода на все европейское, мед заменили на вино, а изготовление напитка практически приостановилось. Считается, что только в Суздальских монастырях бережно хранили традицию «варить мед», поколениями передавая рецепт из уст в уста. Благодаря этому, сегодня суздальская медовуха получается особенно сладкой и легкой. Кcтати, единственное промышленное предприятие в городе — завод по производству медовухи.