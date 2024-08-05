Тысячелетний град: интересные факты о Суздале

История Суздаля насчитывает множество веков. Первые упоминания о городе встречаются в летописи, датируемой 1024 годом. До сих пор точно неизвестно, кто и когда основал город. Однако существует легенда, согласно которой Асан, один из трех братьев, рожденных после падения Вавилонской Башни, построил Кремль, вокруг которого впоследствии разросся целый град.
Сегодня город Суздаль, входящий в состав Золотого кольца России, знаменит не только своей старинной архитектурой, но и, например, ежегодным чествованием огурца. В честь юбилея рассказываем интересные и забавные факты о городе с тысячелетней историей.
Неизвестно наверняка, откуда происходит название города
Суздаль — город, хранящий множество древних тайн. В действительности точно неизвестно, откуда происходит его название. Однако все же есть несколько версий. Согласно наиболее популярной, слово «суздаль» берет начало от древнерусского глагола «съзьдати», обозначающего в то время — «слепить из глины». Таким образом, получается, что Суздаль — город «сделанный из глины». Согласно другой версии, Суздаль, который впервые упоминается в летописи как «Суждаль», обозначает, что ему было «суждено» находиться на этой земле. Ну и, наконец, название также может происходить от слова «сушидало», что обозначает «осушаемое место».
Сегодня можно посетить развалины древнего Кремля
Считается, что история Суздаля началась с возведения Кремля в
Суздаль сохранил старинные рецепты приготовления медовухи
Главный сувенир, который все сегодня привозят из Суздаля, — это ароматная и наваристая медовуха. Когда-то этот напиток на Руси считался главным за столом и без него не проходило ни одно торжество. Однако во времена правления Петра I, когда пришла мода на все европейское, мед заменили на вино, а изготовление напитка практически приостановилось. Считается, что только в Суздальских монастырях бережно хранили традицию «варить мед», поколениями передавая рецепт из уст в уста. Благодаря этому, сегодня суздальская медовуха получается особенно сладкой и легкой. Кcтати, единственное промышленное предприятие в городе — завод по производству медовухи.
В Суздале нет железнодорожной станции
В городе и правда нет вокзалов или железнодорожной станции. Дело в том, что Николаевская железная дорога обошла Суздаль стороной, из-за чего значение города, как торгового центра, снизилось со времен правления времена Екатерины II. С тех пор в город так и не провели железнодорожные пути.
В Суздале сняли около 60 фильмов
Благодаря своей архитектурной самобытности, город пользуется достаточно большим спросом в мире кинематографа. Известно, что в Суздале было снято около 60 кинофильмов, среди них: «Мой ласковый и нежный зверь», «Мертвые души» и «Женитьба Бальзаминова».
День огурца в Суздале
Суздаль — огуречная столица России. В советское время именно в этом городе выращивалась большая часть культуры. В честь «культового» овоща с 2001 года в каждую вторую субботу июля жители Суздаля традиционно отмечают Праздник огурца. На нем можно не только отдать честь огурцу, но и отведать разнообразные блюда из него — варенье, конфеты и мороженое. Кстати, запить все это можно огуречным лимонадом!
Если прониклись необычайной атмосферой города, советуем пройти викторину о тысячелетнем граде.
Кристина Корчанова