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Тысячелетний град: интересные факты о Суздале

В 2024 году город Суздаль, знаменитый своей старинной архитектурой, наваристой медовухой и огуречным вареньем, отмечает 1000-летний юбилей. В честь праздника собрали все самое интересное про историю старинного города.

Источник: РИА Новости

История Суздаля насчитывает множество веков. Первые упоминания о городе встречаются в летописи, датируемой 1024 годом. До сих пор точно неизвестно, кто и когда основал город. Однако существует легенда, согласно которой Асан, один из трех братьев, рожденных после падения Вавилонской Башни, построил Кремль, вокруг которого впоследствии разросся целый град.

Сегодня город Суздаль, входящий в состав Золотого кольца России, знаменит не только своей старинной архитектурой, но и, например, ежегодным чествованием огурца. В честь юбилея рассказываем интересные и забавные факты о городе с тысячелетней историей.

  1. Неизвестно наверняка, откуда происходит название города

Суздаль — город, хранящий множество древних тайн. В действительности точно неизвестно, откуда происходит его название. Однако все же есть несколько версий. Согласно наиболее популярной, слово «суздаль» берет начало от древнерусского глагола «съзьдати», обозначающего в то время — «слепить из глины». Таким образом, получается, что Суздаль — город «сделанный из глины». Согласно другой версии, Суздаль, который впервые упоминается в летописи как «Суждаль», обозначает, что ему было «суждено» находиться на этой земле. Ну и, наконец, название также может происходить от слова «сушидало», что обозначает «осушаемое место».

Источник: РИА Новости

  1. Сегодня можно посетить развалины древнего Кремля

Считается, что история Суздаля началась с возведения Кремля в X—XI веке. Собравший на своей обширной территории главные религиозные достопримечательности, вроде Рождественского собора и Никольской церкви, Суздальский кремль до конца XVIII века служил резиденцией владимиро-суздальских архиереев. Сегодня же он является музейным комплексом, где гости города могут прикоснуться к тысячелетней истории, посетив древние развалины.

Источник: РИА Новости

  1. Суздаль сохранил старинные рецепты приготовления медовухи

Главный сувенир, который все сегодня привозят из Суздаля, — это ароматная и наваристая медовуха. Когда-то этот напиток на Руси считался главным за столом и без него не проходило ни одно торжество. Однако во времена правления Петра I, когда пришла мода на все европейское, мед заменили на вино, а изготовление напитка практически приостановилось. Считается, что только в Суздальских монастырях бережно хранили традицию «варить мед», поколениями передавая рецепт из уст в уста. Благодаря этому, сегодня суздальская медовуха получается особенно сладкой и легкой. Кcтати, единственное промышленное предприятие в городе — завод по производству медовухи.

Источник: РИА Новости

  1. В Суздале нет железнодорожной станции

В городе и правда нет вокзалов или железнодорожной станции. Дело в том, что Николаевская железная дорога обошла Суздаль стороной, из-за чего значение города, как торгового центра, снизилось со времен правления времена Екатерины II. С тех пор в город так и не провели железнодорожные пути.

Источник: РИА Новости

  1. В Суздале сняли около 60 фильмов

Благодаря своей архитектурной самобытности, город пользуется достаточно большим спросом в мире кинематографа. Известно, что в Суздале было снято около 60 кинофильмов, среди них: «Мой ласковый и нежный зверь», «Мертвые души» и «Женитьба Бальзаминова».

Источник: РИА Новости

  1. День огурца в Суздале

Суздаль — огуречная столица России. В советское время именно в этом городе выращивалась большая часть культуры. В честь «культового» овоща с 2001 года в каждую вторую субботу июля жители Суздаля традиционно отмечают Праздник огурца. На нем можно не только отдать честь огурцу, но и отведать разнообразные блюда из него — варенье, конфеты и мороженое. Кстати, запить все это можно огуречным лимонадом!

Если прониклись необычайной атмосферой города, советуем пройти викторину о тысячелетнем граде.

Кристина Корчанова