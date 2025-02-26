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Тысяча британских музыкантов записала альбом, на котором ничего не слышно

Эта работа — перформанс против нового закона об авторском праве, который предлагают принять в стране.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Если нужно объяснять, то не нужно объяснять: британские музыканты выпустили альбом, на котором не сыграли ни единого звука. Это не первый в истории случай, когда тишина становится музыкой (можно вспомнить «4:33» Джона Кейджа), но, кажется, впервые коллективное молчание должно выразить политическую позицию.

Is This What We Want? — альбом, собравший цвет британской музыки: в его записи поучаствовали такие знаменитые исполнители, как Деймон Албарн, Кейт Буш, Энни Леннокс, Эд О’Брайен (Radiohead), Тори Эймос, The Clash, Билли Оушен, Jamiroquai и многие другие. Полный перечень артистов можно увидеть на сайте издания.

При этом слушать его непросто, ведь услышать ничего не получится: альбом состоит из 12 треков, каждый из которых представляет из себя фрагмент тишины.

Как объясняют авторы, эта запись — высказывание против британской политики в области искусственного интеллекта и авторских прав. В конце 2024 года британское правительство предложило внести изменения в законодательство и разрешить всем желающим использовать ИИ для создания новых творческих продуктов вне зависимости от того, будет ли результат похожим на уже существующие произведения.

Проблема в том, объясняют музыканты, что нейросети, перед тем как сгенерировать что-либо, «тренируются» на уже существующих произведениях, то есть, по сути, «вдохновляются» чужим творчеством (или же крадут его — смотря с какой стороны на это посмотреть).

Сейчас для такого использования нужно купить лицензию — а в случае принятия изменений можно будет не обращать внимания на то, какие произведения использовала нейросеть.

Телеграм-канал Монополия звука, назвавший запись «лучшим релизом 2025 года», объясняет: «музыканты, разумеется, опасаются, что такая политика в ближайшем времени просто погубит всю индустрию и приведет к тем самым пустым залам и студиям, предоставив полный кейт бланшетт карт-бланш бездушному продукту бигтеха».

Альбом, как утверждают его создатели, действительно был записан: исполнители собирались вместе в пустых студиях звукозаписи и соблюдали в них тишину. Проверить это не удастся, но поверить на слово можно: ведь «4:33» Кейджа тоже играют симфонические оркестры при полных залах людей (особенно выразительно выглядит исполнение Лондонского филармонического оркестра).

Вся прибыль с продажи альбома пойдет благотворительной организации Help Musicians, занимающейся поддержкой музыкантов.

Чуть раньше против ИИ в искусстве выступили и художники: 3000 человек подписали открытое письмо против первого в мире аукциона, на котором выставлены исключительно работы, сгенерированные нейросетями.