Тысяча британских музыкантов записала альбом, на котором ничего не слышно

Проблема в том, объясняют музыканты, что нейросети, перед тем как сгенерировать что-либо, «тренируются» на уже существующих произведениях, то есть, по сути, «вдохновляются» чужим творчеством (или же крадут его — смотря с какой стороны на это посмотреть).