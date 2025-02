Тысяча британских музыкантов записала альбом, на котором ничего не слышно

Is This What We Want? — альбом, собравший цвет британской музыки: в его записи поучаствовали такие знаменитые исполнители, как Деймон Албарн, Кейт Буш, Энни Леннокс, Эд О’Брайен (Radiohead), Тори Эймос, The Clash, Билли Оушен, Jamiroquai и многие другие. Полный перечень артистов можно увидеть на сайте издания.