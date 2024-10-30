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Тыква вместо головы: дикие олени застревают в декорациях для Хэллоуина

Полицейские, в течение нескольких дней занимающиеся спасением животных в Огайо, попросили местных жителей убрать потенциально опасные украшения с улицы.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В преддверии Хэллоуина жители Огайо (США) столкнулись с необычной проблемой: любопытные олени засовывают мордочки в декоративные пластиковые тыквы, после чего не могут выбраться из них самостоятельно.

Проблема стала настолько глобальной, что Департамент полиции Уэстлейка (Огайо, США) призвал в соцсетях жителей убрать с улицы потенциально опасные для оленей украшения.

Сообщается, что полиция в течение нескольких дней получает сообщения о застрявших оленях, а сотрудники в рабочее время спасают диких животных от «нападения» декораций.

Ранее рассказывали, что у залива Морекамб вызволили двух овец, застрявших в зыбучих песках.