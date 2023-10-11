Тыква из Калифорнии весом в 1250 кг побила мировой рекорд
Ее прозвали Майк Джордан.
Ее прозвали Майк Джордан.
Тыква весом 2749 фунтов (1246,925 килограмм), выращенная фермером из Миннесоты, заняла первое место на 50-м ежегодном чемпионате мира по взвешиванию тыквы в Хаф-Мун-Бэй (Калифорния), побив мировой рекорд. Как передает UPI, это третья победа Трэвиса Джиенджера на подобном соревновании.
Своего «рекордсмена» фермер назвал Майкл Джордан. Ранее Трэвис занимал призовые места в 2022 году с тыквой Маверик (1161 килограмм) и в 2020 году с тыквой Tiger King (1065 килограмм).
Предыдущие урожаи Джиенджера побили национальные рекорды, но его последний овощ попал в Книгу рекордов Гиннеса. Победитель отметил, что уход за Майклом Джорданом обошелся ему примерно в 15 тысяч долларов (почти 1,5 миллиона рублей) с момента посадки 10 апреля 2023 года.
Позже фермер добавил, что его призовые в размере 30 тысяч долларов (почти три миллиона рублей) пойдут на выращивание следующей тыквы. Ранее Джиенджер был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, когда вырезал из своей тыквы 2022 года самый большой в мире фонарь на Хэллоуин.
Недавно садовник из Англии вырастил 9-килограммовый лук. Его планируют зафиксировать в Книге рекордов Гиннеса.
Олеся Маевская