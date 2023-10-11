Тыква из Калифорнии весом в 1250 кг побила мировой рекорд

Тыква весом 2749 фунтов (1246,925 килограмм), выращенная фермером из Миннесоты, заняла первое место на 50-м ежегодном чемпионате мира по взвешиванию тыквы в Хаф-Мун-Бэй (Калифорния), побив мировой рекорд. Как передает UPI, это третья победа Трэвиса Джиенджера на подобном соревновании.

Своего «рекордсмена» фермер назвал Майкл Джордан. Ранее Трэвис занимал призовые места в 2022 году с тыквой Маверик (1161 килограмм) и в 2020 году с тыквой Tiger King (1065 килограмм).

Предыдущие урожаи Джиенджера побили национальные рекорды, но его последний овощ попал в Книгу рекордов Гиннеса. Победитель отметил, что уход за Майклом Джорданом обошелся ему примерно в 15 тысяч долларов (почти 1,5 миллиона рублей) с момента посадки 10 апреля 2023 года.

Позже фермер добавил, что его призовые в размере 30 тысяч долларов (почти три миллиона рублей) пойдут на выращивание следующей тыквы. Ранее Джиенджер был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, когда вырезал из своей тыквы 2022 года самый большой в мире фонарь на Хэллоуин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lHWzhnIaQ9Y?si=ViXDTW8CLk7S6bdQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно садовник из Англии вырастил 9-килограммовый лук. Его планируют зафиксировать в Книге рекордов Гиннеса.

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