Тяжкие побочки. Эндокринологи: витамин D токсичен при передозировке

Перестать выписывать витамин D в профилактических целях — таковы новые рекомендации Всемирной ассоциации эндокринологов. Наш эксперт, кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин объясняет: опасность «передозировки» этого витамина очень велика.
Камни в почках и бляшки в сосудах
Последние 13 лет, с 2011 года, большинство врачей назначают пациентам пить витамин D постоянно, в профилактической дозе 600−800 единиц в сутки. Таковы были рекомендации Всемирной ассоциации эндокринологов. Недавно они признали, что это — большая ошибка.
«Побочек» от такого приема витамина D много. Перечислим главные из них:
Отложения кальция. Витамин токсичен при передозировке. Он приводит к отложению кальция в ненужных местах — в сосудах и мягких тканях, в том числе и в мозге. Стандартная проблема, о окторой говорят кардиохирурги: у тех, кто принимал нон-стоп витамин D для профилактики, крайне сложно удалять «бляшки» в сосудах — они кальцинируются, становятся твердыми, не поддаются инструментам.
Нарушения нервной системы. При переизбытке искусственного витамина D в организме нарушается работа центральной нервной системы, что может привести даже к эпилепсии.
Опасность тромбоза. Ещё один побочный эффект «передозировки» — повышение свёртываемости крови, а это прямая дорога к тромбозу.
Камни в почках. Среди осложнений после неконтролируемого приёма этого витамина — мочекаменная болезнь.
Размягчение костей. Витамин D назначают при лечении остеопороза. Но выяснилось, что при его передозировке происходит обострение этого заболевания, коскольку когда в организме витамина D слишком много, то организм начинает размягчать кости.
Хронические боли. Также часто при приёме витамина D пациенты жалуются на хронические мигрирующие боли в суставах и мышцах.
Зачем он нужен?
Сам по себе витамин D ничем не плох. Он очень важный для нашего организма.
Витамин D нужен для того, чтобы костная ткань росла (в случае, если речь о ребёнке), либо укреплялась — у взрослых. Он позволяет кальцию и фосфору усвоиться в костной ткани. Но для этого организм должен получать нагрузку, человек должен быть физически активен. Тогда организм посылает в мозг сигнал, что нужно добавить в кровь витамин D, чтобы он помог ей усвоить кальций. Организм берёт этот витамин из запасов в жировой ткани и выводит в кровь.
Сейчас эндокринологи приходят ко мнению, что сдавать анализы на уровень витамина D в крови бессмысленно. Если человек не получает физическую нагрузку, уровень витамина D в крови будет держаться низким. Недостаток витамина D — симптом гиподинамии. Если вы будете неделю ходить по 20 тысяч шагов, заниматься в зале — в ваших анализах уровень витамина D будет высоким, а если неделю перед сдачей пролежите на диване — то катастрофически низким. Его количество сложно оценить, потому что он накапливается в жировой ткани, в кровь выходит только по необходимости, организм не будет держать его в крови большой концентрации.
Откуда получать самим?
Витамин D синтезируется нашим организмом из холестерина, а его активная форма — в коже, под воздействием ультрафиолета. Всего 5 минут в день на солнце достаточно, чтобы запасы витамина D в жировой ткани пополнялись. Это очень эффективный процесс. Важно при этом быть на солнце без солнечных очков, так синтез витамина идет быстрее.
И, конечно, важно сбалансированно питаться — дефицит витамина D может быть в случае очень скудного питания.
В новых рекомендациях Всемирной ассоциации эндокринологов говорится, что нет оптимального уровня витамина D в крови и нет необходимости сдавать на него анализы. А профилактический прием витамина нужен только беременным, детям и людям старше 75 лет. Впрочем, я бы и этим группам людей советовал не принимать данный витамин на постоянной основе. Так, например, детям он нужен, когда есть признаки рахита. Тогда витамин принимается под наблюдением врача до исчезновения признаков болезни, и после — отменяется врачом. Параллельно с этим ребенку обязательно корректиируется питание.
Дело в том, что при переизбытке в организме малыша витамин D очень быстро начинает откладываться в нервной ткани головного мозга, это взывает нарушения в его работе. Причём кальцификаты не рассасываются после прекращения приема.
Почему его начали назначать всем?
Витамин D начали повсеместно назначать детям после Второй мировой войны. Это было необходимо, поскольку у большого количества малышей был рахит из-за крайне бедного рациона матерей, нехватки продуктов питания. Только назначением искусственного витамина можно было предотвратить массовую проблему.
Одна из версий возникновения «бума» на прием витамина D такова: во второй половине XX века было построено много заводов по его производству. Индустрия слишком разогналась. И когда стало понятно, что последствия войны миновали и необходимости в приеме витамина D уже нет, моду на него «разогнали» искусственно.