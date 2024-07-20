Тяжкие побочки. Эндокринологи: витамин D токсичен при передозировке

Сейчас эндокринологи приходят ко мнению, что сдавать анализы на уровень витамина D в крови бессмысленно. Если человек не получает физическую нагрузку, уровень витамина D в крови будет держаться низким. Недостаток витамина D — симптом гиподинамии. Если вы будете неделю ходить по 20 тысяч шагов, заниматься в зале — в ваших анализах уровень витамина D будет высоким, а если неделю перед сдачей пролежите на диване — то катастрофически низким. Его количество сложно оценить, потому что он накапливается в жировой ткани, в кровь выходит только по необходимости, организм не будет держать его в крови большой концентрации.