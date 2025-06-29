Тяжелый люкс советских аристократок: какие секреты хранят сундуки прабабушек

Тарелки с золоченой каймой, чайные пары с тиснением, блюда с гербом или надписью по-французски — все это может быть не просто красиво, но и очень ценно. В СССР за импортной посудой охотились, как за валютой: соусники, супницы и полупрозрачные кофейные чашечки попадали в страну по дипломатическим каналам или через возвращенцев. Если на донышке сохранилось клеймо, а комплект не разрознен — смело несите на оценку. Даже один кофейный сервиз 1930-х может стоить несколько сотен долларов.