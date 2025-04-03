Тяжелые последствия. Врач Дорохин: почему переломы иногда не срастаются

Особенно опасны несрастающиеся переломы для детей. Поскольку кости у них активно растут, в результате травмы может произойти повреждение зон роста, что приведет к полному или частичному их закрытию, а это в дальнейшем грозит укорочением конечности, ее деформацией или сочетанием этих двух факторов. Хорошая новость заключается в том, что современные методы лечения позволяют практически при любом переломе добиться сращения. Но если в момент травмы зона роста пострадала и ростковый хрящ был поврежден, может произойти закрытие зоны роста. В таких случаях врачи наблюдают за ребенком и в последующем исправляют возникшую деформацию или укорочение конечности.