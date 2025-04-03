Тяжелые последствия. Врач Дорохин: почему переломы иногда не срастаются

Несрастающийся перелом — серьезное осложнение, при котором костные отломки не консолидируются в течение 6−9 месяцев и больше. Что предпринимают врачи в таких случаях?
Aif.ru рассказал профессор кафедры травматологии, ортопедии и смежных дисциплин НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России Александр Дорохин:
— Несрастающиеся переломы возникают, когда нарушено кровообращение в костных отломках или они были потеряны в момент травмы (такое нередко происходит при тяжелых травмах, огнестрельных ранениях, ДТП, падениях с высоты). Лечение несрастающихся переломов долгое, трудное и тяжёлое. Это, как правило, хирургическое лечение, в частности, применяется остеосинтез — жёсткая фиксация отломков с помощью пластин или штифтов. А также используются физиотерапевтические методы (электростимуляции, ударно-волновой терапии
Особенно опасны несрастающиеся переломы для детей. Поскольку кости у них активно растут, в результате травмы может произойти повреждение зон роста, что приведет к полному или частичному их закрытию, а это в дальнейшем грозит укорочением конечности, ее деформацией или сочетанием этих двух факторов. Хорошая новость заключается в том, что современные методы лечения позволяют практически при любом переломе добиться сращения. Но если в момент травмы зона роста пострадала и ростковый хрящ был поврежден, может произойти закрытие зоны роста. В таких случаях врачи наблюдают за ребенком и в последующем исправляют возникшую деформацию или укорочение конечности.
Чтобы предотвратить несращение, необходимо строго соблюдать рекомендации врача (носить гипс, не нагружать раньше времени), правильно питаться, контролировать хронические болезни, избегать курения и алкоголя.