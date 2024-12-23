Тяжелая ноша: как на самом деле работают курьеры и сколько они зарабатывают

Работа курьера нашла меня сама. Пока я обзванивал разные рекрутерские агентства в поисках другой профессии, чтобы написать материал в рубрику «Личный опыт», один из специалистов по найму предложил мне поработать курьером. Деньги обещали неплохие — до 175 тысяч в месяц. И трудиться предстоит рядом с домом, в любимом Новогирееве. Решено — устраиваюсь!
Не до долгих разговоров
Получив мое согласие, рекрутер прислал мне анкету, где надо было указать ФИО, гражданство, телефон и еще немного информации о себе. После этого я получил классический ответ: «Мы вам перезвоним». Ждать долго не пришлось — звонок раздался уже на следующий день, непосредственно из службы доставки. Мне удалось немного пообщаться с одной из сотрудниц организации Еленой (имя изменено. — «ВМ»).
В первую очередь мне предстоял выбор: работать на велосипеде или автомобиле. Машины у меня пока нет, так что выбор был очевиден. А жаль, ведь ставка у курьеров на авто немного выше. Еще я узнал от Елены, что оформить меня могут по договору гражданско-правового характера (ГПХ) или как самозанятого. В первом случае меня ждет ставка 255 рублей в час, а во втором — 245. Да, в службе, куда я устроился, курьеры получают фиксированную почасовую оплату, а не процент от каждого заказа.
— Вы понимаете, что работа физически непростая? — спросила Елена.
— Бывают заказы до 15 килограммов. Я решил, что справлюсь: подумаешь, 15 кг — ерунда какая! Признаюсь, был самонадеян…
Наконец, когда все формальности были улажены, меня пригласили в центр формирования заказов. Он же известен как даркстор (от англ. dark store — «темный магазин». — «ВМ»). Внутри это своеобразный склад с продуктами. Здесь товароведы формируют полученные заказы и передают их курьерам. И так всю смену. Здесь и началась моя стажировка.
Оставить у двери!
В первый рабочий день каждый новичок проходит четырехчасовую стажировку. Это время он проводит с опытным курьером, который вводит его в курс дела. Приехал в ЦФЗ я сразу на своем велосипеде. Не успел осмотреться, как меня нашел наставник Тимофей (имя изменено. — «ВМ»).
— Хорошо, что у тебя свой велосипед, — похвалил он. — Бери сумку и поехали: сразу три заказа возьмем.
По дороге я узнал, почему желательно работать именно на своем транспорте.
— Тут есть небольшой запас бесплатных велосипедов, но они очень ненадежные. Сломаться могут во время работы, а значит, время доставки сорвешь, — рассказывает мой наставник. — Можно, конечно, брать велосипеды в аренду, у них качество получше, но это дорого.
Первые три заказа взял на себя Тимофей. Они были легкими: разная крупа, чипсы, немного макарон… и зарядка для телефона. Да уж, заказать на дом теперь можно что угодно.
Вот тут-то я и понял, что далеко не каждый человек годится для такой работы. Дело в том, что по принятому в компании стандарту заказы на небольшое расстояние надо доставлять в течение 15 минут. В это время входит и его сбор в дарксторе. Так что мчаться надо быстрее ветра.
Мой наставник рассекал на электрическом «скакуне», я же по старинке крутил педали. Благо, ехать было не очень далеко — все адреса заказов находились на соседних улицах. Меня подталкивал вперед и профессиональный интерес — очень хотелось узнать, какие люди заказали эти продукты, чтобы попробовать составить небольшой психологический портрет.
Как мне казалось, в этом и заключается романтика профессии. Но реальность оказалась иной. Все три раза мы просто заходили в подъезд по присланному клиентом коду от домофона, оставляли пакет у двери, фотографировали его и уходили. Только однажды мне удалось услышать, как у нас за спиной открывается дверь в квартиру, возле которой мы оставили заказ, но увидеть кого-либо я не успел.
— Сейчас людей почти не видишь, но я от этого не страдаю, — говорит наставник. — Общаться приходится в основном тогда, когда клиент оставляет особый комментарий, вроде просьбы заранее позвонить. Или забывает код от домофона написать.
Такая форма доставки осталась со времен пандемии. Тогда практически во всех службах появилась функция «Оставить заказ у двери» — это было необходимо ради соблюдения социальной дистанции. Но болезнь отступила, а функция осталась. Чего уж там говорить, я и сам всегда ставлю галочку рядом с этой опцией. Лишний раз не надо встречаться с незнакомцем. Да и есть в этом, что ни говори, какая-то… магия, что ли. Выбираешь с помощью телефона, что хочешь, а через 15 минут все уже лежит у тебя под дверью.
На мой вопрос, часто ли дают чаевые, Тимофей только усмехнулся. И действительно, а сам-то я давно оставлял курьерам чаевые? Да никогда, наверное. Хотя в мобильных приложениях для этого есть кнопка.
Все четыре часа стажировки мы ездили практически без остановки. Ничего особенного в это время не случилось. Мы брали пакеты и везли по адресу. Ни одного клиента я так и не увидел. Зато устал на год вперед. Несмотря на холод, потел я, словно в тренажерном зале. Как итог: после смены все следующие выходные я провалялся в обнимку с градусником. Но это было позже. А пока я решил задержаться и пообщаться с коллегами.
Гибкий график не гнется
В первую очередь мне было интересно, правда ли я могу работать сколько захочу и когда захочу.
— Только отчасти, — сразу же сказал мне один из курьеров. — Разумеется, ты сам назначаешь себе смены, но они должны быть минимум четырехчасовыми.
Кроме того, многое зависит и от директора конкретной точки. Буквально в последний момент она может отменить тебе смену, потому что «сегодня и так много курьеров вышло». Или, наоборот, настойчиво просить вый ти на работу в праздник. Но самый главный вопрос — реально ли можно рассчитывать на 175 тысяч? Да, но для этого необходимо наработать хотя бы 50−60 часов в неделю. Для сравнения, сотрудники офисов обычно работают в аналогичный период 40 часов.
— Выгоднее работать зимой — из-за погоды могут сделать надбавку, — подключается к разговору мой наставник. Его смена на сегодня тоже закончилась. — Плюс за тяжелый груз, бывает, подкинут копеечку.
За свои четыре часа работы я получил 1020 рублей. Погода сегодня была хорошая, да и заказы все легкие. Таким образом, минимальная сумма, на которую я мог бы рассчитывать, при ежедневном восьмичасовом рабочем дне составила бы всего 61 200 рублей.
— Лично у меня на этом ЦФЗ получалось сделать максимум 95 тысяч, — добавляет Тимофей. — Но это благодаря тому, что тут директор хорошая — она почти всегда ставила мне те смены, которые я хотел.
Могу себе представить, каково это: развозить заказы по 8, 12 или даже 16 часов в сутки. Один из местных курьеров хвалился, что брал себе и такие смены. Так что теоретически получить 175 тысяч в месяц можно. На вкалывать надо как роботу. А если вы еще и на авто, то шанс на большие деньги увеличивается. Самое главное, что курьерский труд с большими нагрузками вреден для здоровья. Я прочувствовал это уже в первую свою смену. Откровенно признавшись, что физически не смогу работать дальше, я ушел. Признался себе честно: с моей физподготовкой много не заработать. Зато теперь я точно буду оставлять курьерам чаевые.
КСТАТИ.
Кардинальные изменения в курьерских службах произошли в период пандемии. По данным исследований, в 2019 году в России было зафиксировано 177,2 миллиона курьерских доставок. А в 2020-й, пандемийный год их было уже 235,5 миллиона. Люди привыкли. Так что объем доставок продолжает свой рост. В 2023 году их было выполнено 278,9 миллиона. С 2019 по 2020 год и количество вакансий курьеров выросло на 140 процентов. В 2023-м — еще на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.
В ПРАЗДНИКИ ДОРОЖЕ.
В новогодние праздники зарплата курьеров растет. В декабре курьерские службы обещают до 12 тысяч рублей в день, тогда как месяцем ранее соискателям предлагали до 7 тысяч в день. В среднем по рынку в предновогодний месяц курьерам обещают заработок в 200 тысяч рублей. А курьерам с водительскими правами — больше 300 тысяч. Естественно, обещают и солидные надбавки за работу в новогоднюю ночь.
СТРАНИЦЫ «ВЕЧЕРКИ» ЗАФИКСИРОВАЛИ.
В «Вечерней Москве» № 46 от 26 февраля 1927 года была опубликована вот такая заметка о курьерской службе под названием «Продукты на дом покупателям».
"Вчера в губотделе союза совторг-служащих обсуждался вопрос об организации в Москве специального коллектива из безработных для доставки на дом покупателям по их заказам продуктов из кооперативных магазинов. Вопрос этот, уже получивший принципиальное разрешение в правлении МСПО, с проведением его в жизни обещает заработок значительному числу безработных.
В ближайшие дни будет выяснена материальная сторона дела и установлен порядок выполнения заказов".
Однако идею так и не реализовали. Началась коллективизация, а затем и индустриализация страны.
МНЕНИЕ.
На них город держится.
Ольга Маховская, обозреватель:
— В пандемию люди не пускали курьеров с цветами на собственный день рождения или выходили, держа впереди длинные швабры, чтобы контролировать дистанцию, оттолкнуть чужака, если он приблизится больше, чем на два метра. Думаю, насмотревшись всякой дичи и наслушавшись упреков в связи с санитарными ограничениями, курьеры мысленно сами готовы были давать чаевые, лишь бы спокойно развозить заказы.
Курьеры — это молодые, здоровые, тренированные мужчины, на физической силе которых держится город. Социологи назвали состояние разобщенности аномией, почти как анемия, малокровие. Курьеры как раз выполняют роль контактных нейронов, соединяя кого угодно с кем угодно. Современный человек отказывается от усилий по обеспечению связей с другими людьми. Готов только приятное время проводить, а остальное делегировать наемным исполнителям. Боюсь, эпидемия оказалась поводом для уже давно наметившегося разобщения.
Люди стали избегать скоплений народа, толпы еще до пандемии, со времен терактов. Такова была норма последних двух десятилетий в больших городах по всему миру.
Физическому дистанцированию способствовали и другие факторы. Например, социально-экономическое расслоение и нежелание сталкиваться с людьми не своего круга.
Развитие социальных сетей с возможностью не только дистанции, но и анонимности, сняло целый ряд требований этикета. Можно сидеть в шортах, шлепанцах и пиджаке во время зум-конференций, не заботясь о блеске ботинок, которых все равно никто не видит.
Вместе с угасающими контактами ухудшаются показатели психического здоровья. Чтобы чувствовать себя полноценно, мы должны получать определенную дозу социальной стимуляции. Тут у каждого своя норма. Но даже те, кто считает себя нелюдимым домоседом, страдает без внимания и простых слов поддержки в свой адрес. Поэтому пенсионеры, например, собираются вместе для всяких активностей, порисовать, попеть. Чутье верно им подсказывает, что физической смерти предшествует социальная, равнодушие и отчуждение.