Тяжелая ноша: как на самом деле работают курьеры и сколько они зарабатывают

Могу себе представить, каково это: развозить заказы по 8, 12 или даже 16 часов в сутки. Один из местных курьеров хвалился, что брал себе и такие смены. Так что теоретически получить 175 тысяч в месяц можно. На вкалывать надо как роботу. А если вы еще и на авто, то шанс на большие деньги увеличивается. Самое главное, что курьерский труд с большими нагрузками вреден для здоровья. Я прочувствовал это уже в первую свою смену. Откровенно признавшись, что физически не смогу работать дальше, я ушел. Признался себе честно: с моей физподготовкой много не заработать. Зато теперь я точно буду оставлять курьерам чаевые.